Sau 1 ngày "gây bão", những tấm menu, mã QR treo khắp hàng rào tôn đã biến mất hàng loạt

Từ cuối năm 2025 đến nay, Hà Nội liên tục triển khai các đợt ra quân lập lại trật tự đô thị, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại nhiều quận nội thành.

Sau giai đoạn cao điểm, diện mạo nhiều tuyến phố đã thay đổi khá rõ nét. Vỉa hè thông thoáng hơn, việc đi lại của người dân thuận tiện hơn, trong khi tình trạng ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm tại một số khu vực cũng phần nào giảm bớt. Ở những khu chợ dân sinh hay các tuyến phố vốn ken đặc hàng quán ăn sáng, cảnh bàn ghế bày kín lối đi không còn xuất hiện dày đặc như trước.

Ngay trong ngày hôm qua, tại một số tuyến phố ở Hà Nội còn ghi nhận hình ảnh khá đặc biệt khi menu, bảng giá và mã QR thanh toán được treo san sát dọc các hàng rào tôn trên các con đường, tuyến phố.

Tuy nhiên, ghi nhận trong ngày hôm nay cho thấy phần lớn những tấm biển từng phủ kín hàng rào đã không còn xuất hiện dày đặc. Trên nhiều tuyến đường, chỉ còn lác đác vài tấm menu nhỏ hoặc biển chỉ dẫn đơn giản dẫn khách vào phía trong các khu đất quây tôn.

Mới ngày hôm qua, dọc tuyến đường này còn xuất hiện khá nhiều tấm menu, bảng giá và mã QR treo kín trên hàng rào tôn để khách dễ nhận biết hàng quán phía bên trong. Tuy nhiên đến hôm nay, phần lớn những hình ảnh đó đã không còn, cả tuyến đường giờ chỉ còn sót lại duy nhất một tấm biển nhỏ.

Tại phố Nguyễn Quốc Trị (khu vực gần Keangnam Hanoi Landmark Tower), vào khung giờ buổi sáng, nhiều hàng quán ăn sáng vẫn duy trì hoạt động nhưng theo cách kín đáo hơn trước. Phía ngoài chỉ còn vài tấm biển nhỏ, menu hoặc mã QR được treo sát hàng rào tôn để khách dễ nhận biết.

Nếu không để ý kỹ, nhiều người đi ngang thậm chí khó nhận ra phía sau lớp tôn quây là cả một khoảng không gian buôn bán khá rộng. Bên trong, các hàng quán tận dụng phần đất trống để kê bàn ghế nhựa, dựng bếp và phục vụ khách ăn sáng.

Các xe bán bánh mì, đồ ăn nhanh hay quầy nước cũng được đẩy sát phía sau lớp tôn quây, gần như “ẩn mình” hoàn toàn bên trong.

Một số tiểu thương cho biết việc thay đổi cách bán là điều cần thiết để phù hợp hơn với tình hình hiện nay. Với các hàng ăn sáng vốn phụ thuộc nhiều vào lượng khách vãng lai, việc thu gọn biển hiệu, hạn chế bày bàn ghế ra vỉa hè hay ưu tiên bán mang đi được xem là cách thích nghi để tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.

Không ít người dân đánh giá việc lập lại trật tự đô thị giúp nhiều tuyến phố gọn gàng và dễ di chuyển hơn trước.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng phía sau sự thay đổi ấy là quá trình thích nghi không dễ dàng của các hộ kinh doanh nhỏ vốn quen với kiểu bán hàng vỉa hè nhiều năm qua.