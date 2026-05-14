Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến mới vụ bị bố vợ đòi lại ô tô, con rể nằm lên kính chắn gió khi xe đang chạy

Theo Hương Trà | 14-05-2026 - 14:09 PM | Xã hội

Trong quá trình sinh sống nảy sinh mâu thuẫn, bố vợ đã đòi lại xe ô tô nhưng con rể không đồng ý và đã có hành động nằm trên nắp capo ô tô đang di chuyển.

Theo đó vào khoảng 8h sáng ngày 29/4, ông Cao Văn Linh (SN 1969, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS 29A-316.XX di chuyển trên QL32 hướng Sơn Tây đi Trung Hà (xã Quảng Oai, Hà Nội). Lúc này, anh Lê Đình Quang (SN 1992, trú Hà Nội) - con rể ông Linh nằm trên nắp ca pô. Anh Quang nằm ngửa, cởi trần, mặc quần đùi màu đen, tay cầm điện thoại di động. Diễn biến sự việc đã được người chứng kiến ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Hình ảnh khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, ô tô BKS 29A-316.XX đăng ký đứng tên ông Linh. Hằng ngày, anh Quang sử dụng để đi lại. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống nảy sinh mâu thuẫn, ông Linh đã đòi lại xe, nhưng anh Quang không đồng ý. Khi ông Linh chở hai cháu (con của anh Quang) đi học, anh Quang đã trèo lên và nằm trên nóc ca pô để ngăn cản. Do bực tức, ông Linh vẫn điều khiển xe tham gia giao thông. Sự việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông.

Liên quan tới sự việc trên, Công an xã Quảng Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người liên quan. Hai trường hợp bị khởi tố là Cao Văn Linh (sinh năm 1969, trú tại xã Quảng Oai, Hà Nội) và Lê Đình Quang (sinh năm 1992, trú tại Ba Đình, Hà Nội). Ông Linh và Quang bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xã Quảng Oai tiếp tục xử lý theo quy định.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết

Thay đổi trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết Nổi bật

Tất cả người dân chú ý đề xuất mới nhất từ Bộ Công an về đăng ký xe máy, ô tô

Tất cả người dân chú ý đề xuất mới nhất từ Bộ Công an về đăng ký xe máy, ô tô Nổi bật

Nữ giúp việc khai nguyên nhân đối xử tàn ác với cụ bà 82 tuổi

Nữ giúp việc khai nguyên nhân đối xử tàn ác với cụ bà 82 tuổi

13:48 , 14/05/2026
Danh sách phạt nguội mới nhất: 739 chủ xe ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội mới nhất: 739 chủ xe ô tô nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

13:40 , 14/05/2026
Tạm giữ hình sự Vũ Đình Khiêm SN 1985

Tạm giữ hình sự Vũ Đình Khiêm SN 1985

13:00 , 14/05/2026
Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt tạm giam Trần Ánh Ngọc 49 tuổi

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, bắt tạm giam Trần Ánh Ngọc 49 tuổi

12:45 , 14/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên