Diễn biến mới vụ bị bố vợ đòi lại ô tô, con rể nằm lên kính chắn gió khi xe đang chạy

Theo đó vào khoảng 8h sáng ngày 29/4, ông Cao Văn Linh (SN 1969, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô mang BKS 29A-316.XX di chuyển trên QL32 hướng Sơn Tây đi Trung Hà (xã Quảng Oai, Hà Nội). Lúc này, anh Lê Đình Quang (SN 1992, trú Hà Nội) - con rể ông Linh nằm trên nắp ca pô. Anh Quang nằm ngửa, cởi trần, mặc quần đùi màu đen, tay cầm điện thoại di động. Diễn biến sự việc đã được người chứng kiến ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Hình ảnh khiến dư luận bức xúc. (Ảnh cắt từ clip)

Được biết, ô tô BKS 29A-316.XX đăng ký đứng tên ông Linh. Hằng ngày, anh Quang sử dụng để đi lại. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống nảy sinh mâu thuẫn, ông Linh đã đòi lại xe, nhưng anh Quang không đồng ý. Khi ông Linh chở hai cháu (con của anh Quang) đi học, anh Quang đã trèo lên và nằm trên nóc ca pô để ngăn cản. Do bực tức, ông Linh vẫn điều khiển xe tham gia giao thông. Sự việc tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mất an toàn giao thông.

Liên quan tới sự việc trên, Công an xã Quảng Oai (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người liên quan. Hai trường hợp bị khởi tố là Cao Văn Linh (sinh năm 1969, trú tại xã Quảng Oai, Hà Nội) và Lê Đình Quang (sinh năm 1992, trú tại Ba Đình, Hà Nội). Ông Linh và Quang bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an xã Quảng Oai tiếp tục xử lý theo quy định.