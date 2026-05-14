Tất cả người dân chú ý đề xuất mới nhất từ Bộ Công an về đăng ký xe máy, ô tô

Trong nỗ lực đẩy mạnh phân cấp quản lý và nâng cao hiệu quả giám sát phương tiện ngay tại địa phương, Bộ Công an đã đưa ra kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử lý các lỗi liên quan đến hồ sơ, thủ tục đăng ký xe cho lực lượng công an xã.

Mở rộng nhóm cán bộ có thẩm quyền xử phạt

Theo nội dung tại dự thảo lần 3 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 168/2024, Bộ Công an đề xuất đưa Trưởng công an xã vào danh sách những người có quyền thực thi công vụ đối với các vi phạm về đăng ký xe.

Hiện nay, thẩm quyền này đang thuộc về hai nhóm chính là Cảnh sát giao thông và Chủ tịch UBND các cấp. Nếu dự thảo này chính thức được phê duyệt, Trưởng công an xã sẽ trở thành chủ thể thứ ba có chức năng xử lý các sai phạm này. Đáng chú ý, dự thảo chỉ đề xuất bổ sung đối tượng thực hiện xử phạt, còn khung tiền phạt cho các lỗi vi phạm vẫn được giữ nguyên như quy định hiện hành.

Các nhóm hành vi thuộc phạm vi xử lý của Công an xã

Dựa trên Điều 32 của Nghị định 168/2024, lực lượng công an xã sẽ trực tiếp giám sát và xử phạt 9 hành vi vi phạm về đăng ký xe với mức phí dao động từ 800.000 đồng đến 6 triệu đồng đối với cá nhân (mức phạt cho tổ chức sẽ gấp đôi).

Đối với chủ xe mô tô, xe gắn máy, các lỗi được đề xuất giao quyền cho công an xã xử lý bao gồm:

Đối với chủ xe ô tô và các loại xe tương tự, thẩm quyền xử lý của công an xã sẽ thêm các lỗi: