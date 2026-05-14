Nữ giúp việc khai nguyên nhân đối xử tàn ác với cụ bà 82 tuổi

Ngày 14-5, TAND Khu vực 3 - Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm bị cáo Trương Thị Bắc (SN 1979, ở xã Yên Ninh, Thanh Hóa) 2 năm tù về tội "Hành hạ người khác".



Bị cáo Trương Thị Bắc tại phiên toà

Theo cáo trạng, khoảng giữa tháng 11-2025, bà Hoàng Thị N. (SN 1944, trú tại Hà Nội) bị đột quỵ, được điều trị tại phòng điều trị chung, Khoa cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Trong thời gian bà N. nằm điều trị, anh C. (con trai bà N.) đã thuê Trương Thị Bắc hỗ trợ gia đình chăm sóc bà N. vào ban ngày.

Đầu tháng 12-2025, bà N. được ra viện, về sinh sống tại nhà ở phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). Do bà N. già yếu và bị bệnh tật, không thể tự phục vụ bản thân, gia đình đã thuê Bắc chăm sóc bà N.

Hàng ngày, Bắc có nhiệm vụ tắm rửa, vệ sinh cá nhân, nấu nướng, phục vụ ăn uống cho bà N với tiền công 11 triệu đồng/tháng. Trong thời gian đầu, các con, cháu bà N. đến thăm nhưng không phát hiện bà N có biểu hiện gì bất thường và không thấy bà N. kêu đau hay phàn nàn vấn đề gì.

Tuy nhiên, đến tối 10-1-2026, anh C, con trai bà N đến thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của bà N. bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng. Anh C hỏi thì Bắc nói do bà N bị ngã.

Anh C. không tin nên kiểm tra hệ thống camera an ninh của gia đình lắp đặt trong phòng ngủ của bà N. Quá trình kiểm tra, anh C. bàng hoàng phát hiện mẹ bị nữ giúp việc hành hạ trong nhiều ngày.

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 2-1 đến ngày 11-1-2026, Bắc đã nhiều lần quát mắng, chửi bới, đánh đập bà N gây thương tích 4% cho nạn nhân.

Tại phần xét hỏi, bị cáo Bắc khai khai báo "nhỏ giọt" và tỏ ra quanh co, ngụy biện nên Hội đồng xét xử phải liệt kê các lần nữ giúp việc bạo hành bà N., đồng đề nghị đại diện Viện kiểm sát (VKS) trình chiếu lại toàn bộ video, clip chứng cứ trong vụ án. Từ clip cho thấy, bà N. đã bị nữ giúp việc nhiều lần bạo hành.

Chủ tọa phiên tòa nói "Xem clip , nhiều lần tôi thấy bị cáo lấy gối chèn bà cụ. Tôi là người xem trực tiếp mỗi lần như vậy bà cụ lại kêu "á" hoặc kêu đau", bị cáo đánh người bị hại, bị cáo sốc nách, bị hại kêu đau".

Sau đó, Hội đồng xét xử hỏi: "Như vậy người bị hại có phải bị đau không"? Bị cáo Bắc trả lời: "Dạ có" và sau đó nhận sai.

Về nguyên nhân nhiều lần có hành vi hành hạ bà N., Bắc khai do bức xúc vì anh C. giữ lại 5 triệu đồng tiền lương tháng đầu tiên. Bên cạnh đó, trong quá trình chăm sóc Bắc hỏi bà N. có đi vệ sinh không, bà trả lời không nhưng sau bà lại đi vệ sinh ra nhà khiến Bắc bực tức.

Bản án sơ thẩm, nhận định Hoa đã "đối xử tàn ác, làm nhục người già yếu, ốm đau, không có khả năng tự vệ".