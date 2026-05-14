Thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với thuyền trưởng Huỳnh Văn Tấn SN 1988

Liên quan đến vụ án hình sự “Cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử” xảy ra từ tháng 02/2023 tại tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Văn Tấn (SN 1988, trú khu phố Phú Đông 4, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, mua bán, vận chuyển thủy sản.

Cụ thể, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Đắk Lắk xác định bị can Huỳnh Văn Tấn đã có hành vi làm gián đoạn hoạt động của phương tiện điện tử truyền tải dữ liệu, định vị tàu cá khi tham gia khai thác hải sản trên vùng biển với thời gian trên 168 giờ.

Trước đó, với vai trò là thuyền trưởng tàu cá PY-92008-TS, ngày 07/02/2023, Huỳnh Văn Tấn chở 05 thuyền viên xuất phát tại cảng cá Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) đi đến ngư trường đánh bắt cá Ngừ đại dương trên biển.

Do đã thỏa thuận trước sẽ nhận giữ thiết bị giám sát hành trình của các tàu cá đánh bắt thủy sản nên khi vươn khơi xa bờ khoảng 115 hải lý, Tấn cho tàu neo lại, nhận giữ thiết bị giám sát hành trình của nhiều tàu cá để các phương tiện này tách khỏi sự quản lý, giám sát của cơ quan chức năng, đổi lại Tấn được các chủ tàu trả công từ 7-10 triệu đồng cho mỗi trường hợp.

Hành vi của Huỳnh Văn Tấn không chỉ vi phạm các quy định về đánh bắt thủy, hải sản hợp pháp mà còn làm ảnh hưởng đến quản lý của Nhà nước trên các lĩnh vực giám sát, cảnh báo, hỗ trợ cho tàu cá; quản lý xuất nhập cảnh, gây mất an ninh trật tự trên vùng biển, đi ngược lại những nỗ lực của các ngành chức năng, địa phương ở Việt Nam nhằm tháo gỡ “thẻ vàng” thủy sản của Ủy ban Châu Âu (EC), ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ ngoại giao và việc xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Hình ảnh của bị can Huỳnh Văn Tấn tại cơ quan điều tra do Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp: