Bạn gái "trùm ma túy" Bùi Đình Khánh đang còn nuôi con nhỏ, ân hận vì "đặt tình cảm không đúng chỗ"

Ngày 14/5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Theo thông tin trên báo Dân trí, khi được gọi lên bục khai báo, bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Bùi Đình Khánh, trả lời chậm rãi từng câu hỏi của HĐXX. Thương thừa nhận cáo trạng truy tố mình về tội Che giấu tội phạm là đúng, không oan sai.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương, bạn gái của Bùi Đình Khánh

Trả lời HĐXX về việc gọi taxi cho Khánh bỏ trốn, Thương khai đã tìm số điện thoại trên mạng. Tuy nhiên, chuyến xe sau đó bị hủy vì không liên lạc được với Khánh.

Theo lời khai, khoảng 7h ngày 18/4/2025, Khánh dùng số điện thoại lạ gọi cho Thương. Thời điểm này, bị cáo đã biết Khánh phạm tội “bắn chết người”.

Nói về mối quan hệ với Khánh, Thương cho biết hai người quen nhau qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm. Do Thương học ở Thái Nguyên còn Khánh làm ăn tại Quảng Ninh nên cả hai ít gặp mặt.

Trong thời gian quen biết, hai người từng đi ăn, xem phim và nghe nhạc cùng nhau.

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, khi HĐXX hỏi Thương bị truy tố có oan sai không. Dù lời khai tại toà Thương nói không hề biết Khánh đã phạm tội khi gọi taxi nhưng Thương trả lời là không bị oan sai. Thương cũng cho biết mình hiểu rõ bị truy tố vì tội che giấu tội phạm và không bị bắt tạm giam vì đang còn nuôi con nhỏ.

“Xuất phát từ mối quan hệ của mình với Khánh thông qua mạng xã hội, bị cáo còn làm liên luỵ tới bạn của mình là Hiền. Bị cáo có thấy ân hận về hành vi của mình không, đặt niềm tin như thế đúng nơi đúng chỗ chưa” – HĐXX hỏi bị cáo Thương. Thương trả lời HĐXX rất ân hận về hành vi của mình và chưa đặt niềm tin đúng nơi đúng chỗ.

Nội dung cáo trạng xác định, khoảng hơn 21h ngày 17/4/2025, sau khi Bùi Đình Khánh gây án, bỏ trốn đến khu vực Đồi thông Yên Lập thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Khánh sử dụng mạng gọi cho Lò Văn Minh (là bạn của Khánh) 5 cuộc, nhưng Minh không nghe máy.

Đến 21h18 ngày 17/4/2025, Khánh gọi điện, nhắn tin cho bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương báo cho biết việc Hà Thương Hải bị công an bắt, còn bản thân Khánh đang phải bỏ trốn.

Khánh cũng nhờ bạn gái đặt một xe taxi đến đón ở đầu đường Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhờ Hiền tìm cách liên lạc Phùng Thị Kim Oanh, để nhờ Oanh báo với Phương sự việc của Khánh và nhờ trốn ở phòng trọ của Nguyễn Thị Phương tại huyện Quốc Oai (cũ), thành phố Hà Nội.

Đến khoảng 23h30 ngày 17/4/2025, Lò Văn Minh biết Khánh gọi nhỡ nên đã gọi và nhắn tin lại nhưng không kết nối được với Khánh do thời điểm này Khánh đã vứt điện thoại cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định, dù biết Khánh thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn và sử dụng súng để giết người, nhưng Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của Khánh) vẫn cố tìm taxi để đặt đón Khánh bằng cách lên các trang web tìm và gọi nhiều tổng đài các hãng taxi tại Bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội.

Bị cáo Bùi Đình Khánh khai nhận quá trình phạm tội trước Hội đồng xét xử.

Bùi Đình Khánh liên tục thay đổi lời khai

Bên cạnh đó, theo thông tin trên báo Quảng Ninh, trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 14/5, bị cáo Bùi Đình Khánh liên tục thay đổi lời khai so với quá trình điều tra trước đó. Bị cáo cho rằng trước đó, bản thân không biết Hải sẽ đem theo ma túy xuống Quảng Ninh để bán, mà chỉ nghĩ Hải nhờ thuê phòng trọ để xuống Quảng Ninh làm ăn, do có mối quan hệ thân thiết với Hải nên Khánh đã thuê giúp nhà ở phường Bãi Cháy. Khánh chỉ biết chính xác số lượng ma tuý (16 bánh heroin) vào chiều 17/4/2025, trước khi nhóm này vận chuyển ma tuý và mang theo vũ khí đi giao dịch với đối tượng tên T (thông qua trung gian là Nguyễn Hữu Đằng).

Sau khi đến điểm hẹn giao dịch tại khu vực Cái Lân (phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh) mà không gặp Đằng (do Đằng đã bị lực lượng công an bắt quả tang), Khánh nhìn qua gương chiếu hậu ô tô thấy Hải bị nhiều người mặc áo đen khống chế. Khánh cho rằng đây là người của đối tượng T đến cướp ma tuý nên đã quay xe lại, lấy súng trên xe bắn chỉ thiên 2 phát để uy hiếp, yêu cầu thả Hải. Sau đó khi thấy 1 chiếc ô tô 4 chỗ lao đến chỗ mình, Khánh lấy báng súng đập vào cửa kính trước, đồng thời khi cửa kính sau mở ra, Khánh dùng súng chọc vào cửa kính thì súng cướp cò. Khánh khai do hoảng loạn nên không biết đã bắn trúng người bên trong. Khánh khai trong quá trình giao dịch, nổ súng, đều không biết những người truy đuổi là công an, mà chỉ nghĩ là nhóm của đối tượng mua ma túy (tên T) đang truy đuổi nên mới dùng súng chống trả để giải cứu đồng bọn.

Đối với việc thay quần áo và bỏ trốn sau khi gây án, Khánh cho rằng đó không phải hành vi lẩn trốn lực lượng chức năng mà chỉ do quần áo bị ướt. Bị cáo cũng khai sau khi di chuyển qua Hà Nội, Phú Thọ và Thanh Hóa, khi xe vừa dừng ở Thanh Hóa, gặp công an, Khánh đã chủ động khai báo nhân thân và đề nghị được đưa trở lại Quảng Ninh.

Về nguồn gốc khẩu súng AK cùng số vũ khí sử dụng trong vụ án, Khánh khai một phần do đồng bọn đưa cho, một phần “nhặt được từ trước”.

Phiên tòa hiện vẫn đang tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo và công bố nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án.



