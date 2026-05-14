Bắt nữ quái Nguyễn Thị Hằng SN 1986

Ngày 14/5, Công an phường Trảng Bom (TP Đồng Nai) đã bàn giao Nguyễn Thị Hằng (SN 1986, thường trú xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh; tạm trú phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho Công an phường Bến Thành (TP.HCM) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng cùng tang vật công an thu giữ

Trước đó, khoảng 12h20' ngày 12/5, Công an phường Trảng Bom đã xác minh thông tin đối tượng, phối hợp hỗ trợ cán bộ Công an phường Bến Thành, TP.HCM tiến hành truy bắt Nguyễn Thị Hằng.

Đây là đối tượng liên quan vụ trộm tài sản là vàng xảy ra tại Bệnh viện Từ Dũ ngày 6/5 với giá trị tài sản khoảng 250 triệu đồng.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xác định khoảng 11h30 trưa cùng ngày, Nguyễn Thị Hằng đã di chuyển từ TP.HCM về nhà người thân tại đường Điện Biên Phủ, Tổ 3B, Khu phố 5, phường Trảng Bom và nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp truy bắt.