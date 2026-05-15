Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố?

Liên quan đến vụ 6 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, ngày 14/5, VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 bị can.

Cụ thể, thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật cho hay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Phong (sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội) và Vũ Thái Nam (sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đoàn Thị Thúy An (sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) bị khởi tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các quyết định, lệnh tố tụng trên đã được VKSND khu vực 4, TP Hải Phòng phê chuẩn theo quy định.

Đối với Lê Ánh Nhật (sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh, tức ca sĩ Miu Lê), Vũ Khương An (sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh) và Trần Minh Trang (sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, TP Hà Nội) , tài liệu điều tra ban đầu xác định là những đối tượng được thụ hưởng, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự,

Cơ quan điều tra tiếp tục đấu tranh, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 12h30' ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Vũ Khương An; Trần Đức Phong; Đoàn Thị Thúy An; Trần Minh Trang; Lê Ánh Nhật và Vũ Thái Nam. Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến ma túy.

Ca sĩ Miu Lê bị bắt quả tang sử dụng ma tuý - Ảnh: CA Hải PHòng

Điều tra ban đầu xác định, cơ sở lưu trú TiTi Beach do Đoàn Thị Thúy An quản lý, sử dụng và khai thác kinh doanh. Từ ngày 7 đến 9/5/2026, An mời một số người bạn đến cơ sở lưu trú trên chơi. Trong đó, Trần Đức Phong được xác định là người chuẩn bị ma túy để cả nhóm cùng sử dụng.

Thông tin trên VnExpress cho hay, đêm 9/5, Phong pha nước vui vào cốc và đổ Ketamine ra đĩa để Nam đánh mịn sau đó đưa cho 6 người. Cả nhóm sử dụng ma túy đến khoảng 5h hôm sau. Qua tin báo của người dân, công an kiểm tra khu vực bãi tắm này, đưa 6 người về trụ sở.

Tại thời điểm kiểm tra, cả nhóm này đều dương tính với nhiều chất ma túy gồm: Methamphetamine, MDMA, Ketamine, Nimetazepam.

Trường hợp nào bị xử lý hình sự khi sử dụng ma tuý?

Từ vụ án Miu Lê bị xác định sử dụng ma tuý nhưng không bị khởi tố. Nhiều người đặt câu hỏi khi nào thì người sử dụng ma tuý bị xử lý hình sự?

Chia sẻ về vấn đề này trên PLO, Luật sư Trần Duy Huy, Đoàn Luật sư TP Đồng Nai, cho biết trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy lần đầu, chưa bị xử lý hành chính hay hình sự, sẽ bị xử phạt hành chính thay vì bị truy cứu trách nhiệm hình sự (TNHS).

Cụ thể, theo khoản 1 và điểm a khoản 8 Điều 30 Nghị định 282/2025 (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình), hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không bị truy cứu TNHS sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 1-2 triệu đồng.

Trường hợp xác định là người nghiện ma tuý theo Luật Phòng, chống ma túy 2021, cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng biện pháp quản lý tại xã/phường hoặc lập hồ sơ đề nghị tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Cũng theo luật sư Huy, người sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị truy cứu TNHS về tội sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 256a BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025), với khung hình phạt 2-3 năm tù nếu thuộc một trong các trường hợp: Đang trong thời hạn cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy; Đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy; Đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

Trường hợp tái phạm về tội này thì bị phạt tù 3-5 năm.

"Cạnh đó, trường hợp khám xét trong người, hành lý... của người vi phạm phát hiện có việc cất giữ, bảo quản trái phép chất ma túy thì có thể truy cứu TNHS về tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 BLHS.

Trong quá trình điều tra, nếu xác định người vi phạm có hành vi việc bàn bạc thống nhất, thuê mướn địa điểm, chuẩn bị dụng cụ, phương tiện hoặc tìm kiếm, mua chất ma túy để cho người khác sử dụng trái phép... thì người này có thể bị truy cứu TNHS về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 BLHS", Luật sư Huy thông tin thêm.