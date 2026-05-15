Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp giữ chức Bí thư phường

Theo Chúc Trí | 15-05-2026 - 08:00 AM | Xã hội

Ông Nguyễn Văn Vũ Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Chiều 14/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Vũ Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao quyết định cho tân Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc - ông Nguyễn Văn Vũ Minh. Ảnh: M. Nhân

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Vũ Minh khẳng định, sẽ không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng bộ phường quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị. Xây dựng Sa Đéc phát triển toàn diện, xứng tầm vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa đặc sắc.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đánh giá, dù tuổi đời còn khá trẻ, tân Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc đã trải qua nhiều cương vị quan trọng như: Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ.

“Quá trình rèn luyện từ cơ sở đến cấp tỉnh là nền tảng vững chắc để ông Vũ Minh tiếp tục đảm nhận trọng trách mới tại một địa phương giàu truyền thống và tiềm năng như Sa Đéc”, ông Thắng nhấn mạnh.


Theo Chúc Trí

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết

Thay đổi trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết Nổi bật

Tạm giữ hình sự Vũ Đình Khiêm SN 1985

Tạm giữ hình sự Vũ Đình Khiêm SN 1985 Nổi bật

Khởi tố Lê Văn Lam, bắt đầu nậu Lê Mạnh Đáng

Khởi tố Lê Văn Lam, bắt đầu nậu Lê Mạnh Đáng

07:33 , 15/05/2026
Vụ án ma túy tại Cát Bà: Trần Đức Phong bị khởi tố, tạm giam vì chuẩn bị "hàng" cho cả nhóm

Vụ án ma túy tại Cát Bà: Trần Đức Phong bị khởi tố, tạm giam vì chuẩn bị "hàng" cho cả nhóm

06:59 , 15/05/2026
Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố?

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố?

06:43 , 15/05/2026
Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà

Ca sĩ Miu Lê chưa bị khởi tố trong vụ án dùng ma túy ở đảo Cát Bà

06:28 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên