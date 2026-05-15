Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp giữ chức Bí thư phường

Chiều 14/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ.



Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Vũ Minh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao quyết định cho tân Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc - ông Nguyễn Văn Vũ Minh. Ảnh: M. Nhân

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Vũ Minh khẳng định, sẽ không ngừng nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng bộ phường quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị. Xây dựng Sa Đéc phát triển toàn diện, xứng tầm vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa đặc sắc.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đánh giá, dù tuổi đời còn khá trẻ, tân Bí thư Đảng ủy phường Sa Đéc đã trải qua nhiều cương vị quan trọng như: Bí thư Tỉnh Đoàn, Bí thư Huyện ủy Tháp Mười, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Nội vụ.



“Quá trình rèn luyện từ cơ sở đến cấp tỉnh là nền tảng vững chắc để ông Vũ Minh tiếp tục đảm nhận trọng trách mới tại một địa phương giàu truyền thống và tiềm năng như Sa Đéc”, ông Thắng nhấn mạnh.



