Hà Nội áp dụng "Đô thị 15 phút" tiếp cận dịch vụ, tiện ích trong bán kính đi bộ

Minh Tuệ/VTC News | 15-05-2026 - 10:20 AM | Xã hội

Hà Nội áp dụng mô hình “Đô thị 15 phút”, nơi mọi dịch vụ, tiện ích có thể được tiếp cận một cách thuận tiện trong bán kính đi bộ.

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm , Hà Nội định hướng phát triển các ngành quan trọng.

Với khu vực thương mại - dịch vụ, Hà Nội định hướng phát triển ngành thương mại văn minh, hiện đại, tương xứng với tiềm năng và vị thế của Thủ đô. Chuyển đổi từ thương mại truyền thống sang thương mại hiện đại, giá trị cao.

Hà Nội áp dụng mô hình “Đô thị 15 phút”, nơi mọi dịch vụ, tiện ích có thể được tiếp cận một cách thuận tiện trong bán kính đi bộ. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh hội nhập kinh tế, định hướng sản xuất, xuất khẩu tạo giá trị gia tăng cao.

Hà Nội phát triển ngành thương mại theo hướng chuyển biến mạnh mẽ về phương thức kinh doanh, khuyến khích sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, đa dạng các loại hình sở hữu. Thành phố phát triển các trung tâm thương mại hiện đại theo chuẩn quốc tế; phát triển các sàn giao dịch hàng hóa quốc gia, liên thông quốc tế.

Hà Nội định hướng phát triển ngành thương mại văn minh, hiện đại.

Hà Nội sẽ đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử dựa trên nền tảng hạ tầng số hiện đại; đi đầu cả nước về phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới. Phát triển đa dạng các hoạt động kinh tế đêm khu vực phố cổ, ven sông Hồng, khu vực Hồ Tây. Khai thác không gian ngầm và khu vực xung quanh ga đường sắt đô thị để mở rộng thêm không gian các hoạt động thương mại.

Thành phố hình thành tổ hợp trung tâm thương mại (mua sắm, vui chơi giải trí, cửa hàng outlet, thủ tục xuất nhập cảnh,...) tại các đầu mối giao thông liên tỉnh, liên vận quốc tế. Thành phố cũng hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ tổng hợp trong không gian ngầm tại trung tâm các khu đô thị, đầu mối giao thông công cộng, nơi tập trung đông dân cư.

Về du lịch, Hà Nội sẽ khai thác có hiệu quả các tiềm năng lợi thế, phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Thủ đô Hà Nội trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới; là động lực quan trọng dẫn dắt các ngành, lĩnh vực khác, có sức cạnh tranh cao.

Thành phố sẽ tập trung phát triển các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc của Thủ đô nghìn năm văn hiến, có thương hiệu sản phẩm nổi bật và sức cạnh tranh cao trong nước và quốc tế. Hà Nội đặt mục tiêu chú trọng phát triển du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du lịch đêm,... phát triển các sản phẩm du lịch thông minh trên cơ sở ứng dụng công nghệ số để nâng tầm các di sản của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch Thủ đô hướng đến các giá trị chiều sâu trong văn hoá, lịch sử, tự nhiên, con người và những thành tựu của quá trình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Theo quy hoạch, Hà Nội đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; phát triển các dự án du lịch có quy mô lớn, mang tính chiến lược có vai trò dẫn dắt, liên kết các hoạt động du lịch trong vùng và khu vực.


Không chỉ bị phạt tới 14 triệu đồng, người đi xe máy còn có thể mất xe nếu phạm lỗi này

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố?

Quy định mới nhất liên quan đến khai báo tạm trú

Từ hôm nay, người dân có thể bị phạt tới 40 triệu đồng nếu vi phạm điều này

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm

739 chủ xe ô tô trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

