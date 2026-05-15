Quy định mới nhất liên quan đến khai báo tạm trú

Kể từ ngày 21/5/2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác Thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và Khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ: https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn .

Thông tin này được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội cho biết ngày 9/5 vừa qua.

Theo đó, từ thời điểm trên, tất cả các cơ sở lưu trú thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trên hệ thống mới; không thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ, không thực hiện thông báo lưu trú trên phần mềm ASM.

Hiện nay, hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh/thành phố gồm: An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và 3 phường thuộc TP. Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà.

Đối với các cơ sở lưu trú tại An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ sử dụng tài khoản từ hệ thống cũ, khi đăng nhập hệ thống mới thì cần thêm tiền tố ag_, hp_, bn_, pt_ trước tên đăng nhập (VD tại An Giang: abc123 → ag_abc123).

Hệ thống mới được xây dựng với nhiều tính năng hỗ trợ hiện đại, giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng, thuận tiện và chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt, nền tảng có chức năng hỗ trợ trích xuất tự động thông tin từ ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước công dân khi thực hiện khai báo; đồng thời hỗ trợ tra cứu, quản lý lịch sử khách lưu trú dễ dàng, góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

Việc triển khai nền tảng thống nhất không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý cư trú, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú, xuất nhập cảnh.