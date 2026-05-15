Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định mới nhất liên quan đến khai báo tạm trú

Theo Duy Anh | 15-05-2026 - 10:02 AM | Xã hội

Từ thời điểm trên, Bộ Công an thay đổi phương thức khai báo tạm trú, lưu trú trên trang web mới nhằm đồng bộ dữ liệu và chuyển đổi số toàn diện.

Kể từ ngày 21/5/2026, Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công tác Thông báo lưu trú đối với công dân Việt Nam và Khai báo tạm trú đối với người nước ngoài tại địa chỉ: https://tbltkbtt.bocongan.gov.vn .

Thông tin này được Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hà Nội cho biết ngày 9/5 vừa qua.

Theo đó, từ thời điểm trên, tất cả các cơ sở lưu trú thực hiện thông báo lưu trú, khai báo tạm trú trên hệ thống mới; không thực hiện khai báo tạm trú trên trang web cũ, không thực hiện thông báo lưu trú trên phần mềm ASM.

Hiện nay, hệ thống đang được triển khai tại 7 tỉnh/thành phố gồm: An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh và 3 phường thuộc TP. Hà Nội: Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ngọc Hà.

Đối với các cơ sở lưu trú tại An Giang, Hải Phòng, Bắc Ninh, Phú Thọ sử dụng tài khoản từ hệ thống cũ, khi đăng nhập hệ thống mới thì cần thêm tiền tố ag_, hp_, bn_, pt_ trước tên đăng nhập (VD tại An Giang: abc123 → ag_abc123).

Hệ thống mới được xây dựng với nhiều tính năng hỗ trợ hiện đại, giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng, thuận tiện và chuyên nghiệp hơn. Đặc biệt, nền tảng có chức năng hỗ trợ trích xuất tự động thông tin từ ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước công dân khi thực hiện khai báo; đồng thời hỗ trợ tra cứu, quản lý lịch sử khách lưu trú dễ dàng, góp phần tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.

Việc triển khai nền tảng thống nhất không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý cư trú, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú, xuất nhập cảnh.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chỉ bị phạt tới 14 triệu đồng, người đi xe máy còn có thể mất xe nếu phạm lỗi này

Không chỉ bị phạt tới 14 triệu đồng, người đi xe máy còn có thể mất xe nếu phạm lỗi này Nổi bật

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố?

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố? Nổi bật

Từ hôm nay, người dân có thể bị phạt tới 40 triệu đồng nếu vi phạm điều này

Từ hôm nay, người dân có thể bị phạt tới 40 triệu đồng nếu vi phạm điều này

09:45 , 15/05/2026
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm

08:59 , 15/05/2026
739 chủ xe ô tô trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

739 chủ xe ô tô trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

08:44 , 15/05/2026
Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp giữ chức Bí thư phường

Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp giữ chức Bí thư phường

08:00 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên