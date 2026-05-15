Từ hôm nay, người dân có thể bị phạt tới 40 triệu đồng nếu vi phạm điều này

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90 ngày 30/3/2026 có hiệu lực từ ngày 15/5 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó Điều 25 quy định mức phạt với hành vi v i phạm quy định về bán, cung cấp thuốc lá, cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá;

Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi;

Bán, cung cấp thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật. Trường hợp bán thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì thực hiện xử phạt theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh có liên quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng và buộc thu hồi và loại bỏ yếu tố vi phạm đối với thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì. Trường hợp không loại bỏ được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy.

Các hành vi bị phạt tiền từ 3-10 triệu đồng

Văn bản pháp lý mới này quy định mức phạt rất nặng đối với các hành vi sử dụng và chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Cụ thể, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi: Chứa chấp người khác sử dụng các loại thuốc lá này tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình. Quy định về “chứa chấp” loại trừ trường hợp người vi phạm có quan hệ gia đình huyết thống gần gũi với người quản lý địa điểm như: ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột hoặc vợ/chồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nội dung này được thuật lại trên báo Cần Thơ.

Không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Theo thông tin trên báo Nhân dân, Nghị định quy định phạt từ 20-30 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi: Tổ chức sản xuất, nhập khẩu hoặc đặt in bao bì thuốc lá sử dụng bản mẫu thể hiện nội dung cảnh báo sức khỏe không đúng mẫu, vị trí, diện tích, màu sắc theo quy định của pháp luật; cơ sở in tự ý in bao bì thuốc lá có cảnh báo sức khỏe không đúng mẫu, vị trí, diện tích, màu sắc theo quy định của pháp luật; không thay đổi định kỳ 2 năm một lần cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định...

Biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Buộc thu hồi sản phẩm và khắc phục, loại bỏ yếu tố vi phạm. Trường hợp không khắc phục được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.