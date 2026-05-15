Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ hôm nay, người dân có thể bị phạt tới 40 triệu đồng nếu vi phạm điều này

Theo Duy Anh | 15-05-2026 - 09:45 AM | Xã hội

Từ ngày 15/5, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá có thể bị phạt đến 40 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90 ngày 30/3/2026 có hiệu lực từ ngày 15/5 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó Điều 25 quy định mức phạt với hành vi v i phạm quy định về bán, cung cấp thuốc lá, cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

Trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá;

Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi;

Bán, cung cấp thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật. Trường hợp bán thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì thực hiện xử phạt theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, người vi phạm còn bị đình chỉ hoạt động kinh doanh có liên quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 1 tháng đến 3 tháng và buộc thu hồi và loại bỏ yếu tố vi phạm đối với thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì. Trường hợp không loại bỏ được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy.

Các hành vi bị phạt tiền từ 3-10 triệu đồng

Văn bản pháp lý mới này quy định mức phạt rất nặng đối với các hành vi sử dụng và chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Cụ thể, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi: Chứa chấp người khác sử dụng các loại thuốc lá này tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình. Quy định về “chứa chấp” loại trừ trường hợp người vi phạm có quan hệ gia đình huyết thống gần gũi với người quản lý địa điểm như: ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột hoặc vợ/chồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nội dung này được thuật lại trên báo Cần Thơ.

Không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Theo thông tin trên báo Nhân dân, Nghị định quy định phạt từ 20-30 triệu đồng áp dụng đối với một trong các hành vi: Tổ chức sản xuất, nhập khẩu hoặc đặt in bao bì thuốc lá sử dụng bản mẫu thể hiện nội dung cảnh báo sức khỏe không đúng mẫu, vị trí, diện tích, màu sắc theo quy định của pháp luật; cơ sở in tự ý in bao bì thuốc lá có cảnh báo sức khỏe không đúng mẫu, vị trí, diện tích, màu sắc theo quy định của pháp luật; không thay đổi định kỳ 2 năm một lần cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định...

Biện pháp khắc phục hậu quả gồm: Buộc thu hồi sản phẩm và khắc phục, loại bỏ yếu tố vi phạm. Trường hợp không khắc phục được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chỉ bị phạt tới 14 triệu đồng, người đi xe máy còn có thể mất xe nếu phạm lỗi này

Không chỉ bị phạt tới 14 triệu đồng, người đi xe máy còn có thể mất xe nếu phạm lỗi này Nổi bật

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố?

Vụ 6 người dùng ma tuý tại Cát Bà: Vì sao ca sĩ Miu Lê không bị khởi tố? Nổi bật

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm

08:59 , 15/05/2026
739 chủ xe ô tô trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

739 chủ xe ô tô trong danh sách dưới đây nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

08:44 , 15/05/2026
Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp giữ chức Bí thư phường

Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp giữ chức Bí thư phường

08:00 , 15/05/2026
Khởi tố Lê Văn Lam, bắt đầu nậu Lê Mạnh Đáng

Khởi tố Lê Văn Lam, bắt đầu nậu Lê Mạnh Đáng

07:33 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên