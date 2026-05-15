Tất cả người dân chuẩn bị sinh con chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5

Chính phủ đã ban hành Nghị định 90/2026/NĐ-CP ngày 30/03/2026 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, kể từ ngày 15/05/2026, các khung hình phạt đối với hành vi loại bỏ thai nhi do lựa chọn giới tính sẽ chính thức tăng cao so với quy định cũ nhằm răn đe và ngăn chặn tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.

Cập nhật khung tiền phạt mới theo Nghị định 90

Tại Điều 100 của Nghị định mới, mức xử phạt đối với các nhóm hành vi vi phạm đã có sự điều chỉnh tăng rõ rệt so với Nghị định 117/2020/NĐ-CP trước đây:

STT Hành vi vi phạm Mức phạt theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP (Trước 15/5/2026) Mức phạt theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP (Từ 15/5/2026) 1 Loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính mà không bị ép buộc 03 - 05 triệu đồng 05 - 07 triệu đồng 2 Dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính 05 - 07 triệu đồng 07 - 10 triệu đồng 3 Đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính 07 - 10 triệu đồng 10 - 15 triệu đồng 4 Dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính 10 - 12 triệu đồng 15 - 20 triệu đồng 5 a) Cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi khi biết rõ mục đích lựa chọn giới tính;

b) Chỉ định, hướng dẫn sử dụng các biện pháp loại bỏ thai nhi khi biết rõ mục đích lựa chọn giới tính 12 - 15 triệu đồng 20 - 25 triệu đồng 6 Thực hiện hành vi phá thai khi biết rõ người mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính 15 - 20 triệu đồng 25 - 30 triệu đồng

Bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc

Bên cạnh việc phạt tiền, Nghị định 90/2026/NĐ-CP còn áp dụng các biện pháp xử phạt bổ sung cứng rắn đối với các cá nhân và cơ sở y tế, dịch vụ dược phẩm có hành vi tiếp tay cho vi phạm:

Việc điều chỉnh tăng mức phạt và siết chặt các hình phạt bổ sung cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc bảo vệ quyền lợi của thai nhi và duy trì cơ cấu dân số ổn định.