Ra lệnh bắt tạm giam chủ nhà xe Trịnh Thị Vân Anh và kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Ngần

Theo Duy Anh | 16-05-2026 - 14:15 PM | Xã hội

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lãnh đạo doanh nghiệp vận tải hành khách Vân Anh về hành vi trốn thuế hơn 34,6 tỷ.

Ngày 15/5, báo Người lao động dẫn thông tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng 3 - VKSND tỉnh đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần về tội "Trốn thuế".

Theo đó, Trịnh Thị Vân Anh (SN 1983, giữ vai trò Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh), Nguyễn Thị Thanh Ngần (kế toán trưởng của công ty),

Quá trình điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2025, Trịnh Thị Vân Anh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách kế toán.

Cơ quan điều tra cho rằng các đối tượng đã thực hiện hành vi chuyển tiền về tài khoản cá nhân, đồng thời xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm che giấu doanh thu.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh từ năm 2024 đến năm 2025, cơ quan điều tra xác định bà Trịnh Thị Vân Anh đã chỉ đạo thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu doanh thu thực tế để trốn nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Qua điều tra bước đầu, tổng số tiền thuế bị thất thoát được xác định hơn 34,6 tỷ đồng. Đây được đánh giá là vụ án có số tiền trốn thuế đặc biệt lớn trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Thanh Hóa thời gian gần đây, thông tin này được thuật lại trên tờ Công lý.

Theo thông tin trên báo VTC News, Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh có trụ sở tại số 03 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa – Hà Nội hàng chục năm qua, nổi tiếng vì có số lượng đầu xe lớn lên đến gần 100 chiếc.

Những năm gần đây, Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh mở rộng mạng lưới hoạt động, hình thành nhiều điểm đón - trả khách tại nhà và mở nhiều chi nhánh đến các khu vực miền núi, nông thôn cũng như các điểm du lịch lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Từ ngày 15/5, một vi phạm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng, tất cả tài xế ô tô chú ý

Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở nhân viên rót bia Vi Thị Hằng và quản lý

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Nguyễn Thanh Bình, thu giữ 180 bao hoá chất ghi chữ "Toxic 6"

13:36 , 16/05/2026
Thông tin mới nhất về gọi điện, nhắn tin qua Zalo mà tất cả người dân cần nắm rõ

13:22 , 16/05/2026
Từ hôm nay, một lỗi vi phạm giao thông tăng mức phạt lên đến 20 triệu đồng theo nghị định mới, người dân chú ý?

12:21 , 16/05/2026
Đột kích biệt thự nghỉ dưỡng lúc 6h sáng, phát hiện nhóm nam nữ tụ tập "bay lắc": Thu giữ nhiều loại ma túy gồm ketamine, "thuốc lắc", "nước vui",...

12:00 , 16/05/2026

