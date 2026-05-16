Vì sao ca sĩ Quang Lập và chủ loạt công ty BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn... bị khởi tố?

Theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Các vụ án xảy ra tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, sản xuất nội dung âm nhạc và biểu diễn.

Ảnh: Bộ Công An

Cụ thể, vụ án thứ nhất xảy ra tại BH Media. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc công ty này.

Vụ án thứ hai xảy ra tại Lululola Entertainment. Bị can bị khởi tố là Võ Văn Nam, Giám đốc công ty.

Vụ án thứ ba liên quan nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Vụ án thứ tư xảy ra tại Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc công ty.

Trong vụ án thứ năm, Cơ quan điều tra khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời, người được biết đến với nghệ danh ca sĩ Quang Lập.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các Cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.