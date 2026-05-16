Tất cả các bậc phụ huynh toàn quốc chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 16/5

Theo Thái Hà | 16-05-2026 - 15:51 PM | Xã hội

Nghị định số 98/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trẻ em có hiệu lực từ ngày mai 16/5/2026.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và trẻ em. Với những khung phạt mới đầy tính răn đe, nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 16/5/2026, thiết lập hàng rào pháp lý nghiêm khắc nhằm bảo vệ tối đa trẻ em trước các hành vi xâm phạm đời tư và quyền giáo dục.

Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của trẻ

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Điều 32 của Nghị định này là quy định về việc bảo vệ quyền bí mật đời tư. Theo đó, mọi hành vi công bố hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của trẻ em mà chưa nhận được sự đồng ý của trẻ (từ đủ 7 tuổi trở lên) cùng cha mẹ, người giám hộ hoặc người chăm sóc đều bị coi là vi phạm pháp luật.

Chế tài nghiêm khắc với hành vi cản trở quyền học tập

Tại Điều 27, Nghị định 98/2026/NĐ-CP cũng quy định rõ các mức phạt nhằm bảo vệ quyền được giáo dục của trẻ em, ngăn chặn tình trạng trẻ bị buộc phải nghỉ học sớm để lao động hoặc vì các lý do khác.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

Từ ngày 15/5, một vi phạm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng, tất cả tài xế ô tô chú ý

Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở nhân viên rót bia Vi Thị Hằng và quản lý

Cảnh báo mới nhất từ công an liên quan đến giấy phép lái xe

14:59 , 16/05/2026
