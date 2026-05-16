Từ ngày 15/6, hàng loạt SIM điện thoại sắp bị khóa và thu hồi vĩnh viễn

Theo quy định mới nhất tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, những người dùng mạng di động có quốc tịch Việt Nam nhưng chưa từng xác thực thông tin bằng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản VNeID mức độ 2 sẽ nằm trong diện phải khẩn trương cập nhật. Tính từ mốc ngày 15/4/2026, các nhà mạng đã bắt đầu gửi thông báo yêu cầu người dùng xác thực khuôn mặt.

Nếu chủ quan bỏ qua thông báo này, sau đúng 60 ngày, tức là 15/6/2026 tới đây, SIM của người dùng sẽ lập tức bị khóa một chiều gọi đi. Hình phạt sẽ tiếp tục tăng nặng nếu sau 60 ngày tiếp theo người dùng vẫn làm ngơ, dẫn đến việc bị khóa luôn cả chiều nghe và gọi. Đỉnh điểm của sự nghiêm khắc là chỉ 5 ngày sau khi bị khóa hai chiều, nhà mạng sẽ chính thức thanh lý hợp đồng và thu hồi số điện thoại đó vĩnh viễn để chuyển cho người khác đăng ký sử dụng.

Một quy định mang tính đột phá và ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen mua sắm công nghệ của người dân sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 15/6/2026. Bắt đầu từ thời điểm này, mỗi khi hệ thống của nhà mạng phát hiện chiếc SIM đang được tháo ra và lắp sang một thiết bị điện thoại hoàn toàn mới, họ sẽ lập tức kích hoạt biện pháp rà soát an ninh. Nếu người dùng chưa thực hiện thao tác xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt, nhà mạng có quyền tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều gọi đi trong vòng tối đa hai giờ đồng hồ. Hệ thống sẽ tự động yêu cầu đối chiếu hình ảnh khuôn mặt chụp trực tiếp của người dùng với kho dữ liệu quốc gia về dân cư để đảm bảo tính chính danh.

Nếu vẫn không chịu xác thực lại khuôn mặt trong vòng 30 ngày kể từ khi bị khóa một chiều, nhà mạng sẽ tiến hành khóa hai chiều và thẳng tay thu hồi số sau 5 ngày tương tự như các trường hợp vi phạm thông thường khác.

Ngoài nhóm người dùng đại chúng, quy định mới cũng siết chặt quản lý đối với người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đăng ký SIM bằng hộ chiếu. Nhóm đối tượng này nếu không tuân thủ yêu cầu xác thực cũng sẽ bị khóa thẳng hai chiều sau 60 ngày kể từ giữa tháng 4/2026 và mất số chỉ 5 ngày sau đó. Đặc biệt, đối với những trường hợp người dân phát hiện có số lạ đứng tên mình và chủ động báo cáo qua ứng dụng VNeID rằng bản thân không sử dụng số đó, nhà mạng sẽ phát đi cảnh báo liên tục đến chiếc SIM nghi ngờ trong vòng 5 ngày.

Nếu người đang thực sự cầm chiếc SIM đó không nhanh chóng thực hiện việc ký lại hợp đồng và quét khuôn mặt, họ sẽ phải trải qua quy trình phong tỏa tài khoản và mất số điện thoại vĩnh viễn với thời gian xử lý nhanh chóng.