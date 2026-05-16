Ra quyết định khởi tố chủ hộ kinh doanh Ngô Thanh Tùng và nhiều giám đốc

Theo Duy Anh | 16-05-2026 - 20:59 PM | Xã hội

Các đối tượng bị khởi tố để làm rõ hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Ngày 16/5, tin từ Bộ Công an cho biết, trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố 1 bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media.

Thứ hai, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố 1 bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.

Thứ ba, vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can, gồm: Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Thứ tư, vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 02 bị can, gồm: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Thứ năm, vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố 1 bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các Cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

