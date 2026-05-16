Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra quyết định khởi tố người đăng bán ô tô cũ giá rẻ Nguyễn Văn Chung SN 1996

Theo Duy Anh | 16-05-2026 - 18:10 PM | Xã hội

Đây là đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 200 triệu đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước qua hình thức đăng bán xe cũ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (sinh năm 1996, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ra quyết định khởi tố người đăng bán ô tô cũ giá rẻ Nguyễn Văn Chung SN 1996- Ảnh 1.

Trước đó, cảnh sát phát hiện Nguyễn Văn Chung trong khoảng thời gian từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026 đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook "Nguyễn Chung" và tài khoản Zalo "Nguyễn Chung Tn" để đăng các bài viết kèm theo hình ảnh xe ô tô cũ bán với giá rẻ hơn so với thị trường để bán cho khách hàng.

Sau khi người mua liên hệ, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để "giữ xe", viện lý do có nhiều người đang hỏi mua, thúc ép người mua nhanh chóng chuyển tiền.

Ngay sau khi nhận được tiền cọc, đối tượng tiếp tục yêu cầu người mua chuyển thêm các khoản phí khác như phí vận chuyển, phí làm giấy tờ,... nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn hơn.

Quá trình trao đổi mua bán, đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Với thủ đoạn trên đối tượng Nguyễn Văn Chung đã chiếm đoạt số tiền trên 200 triệu đồng của nhiều bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Ra quyết định khởi tố người đăng bán ô tô cũ giá rẻ Nguyễn Văn Chung SN 1996- Ảnh 2.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những ai là bị hại, liên quan đến vụ án trên thì liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được giải quyết theo quy định (qua Điều tra viên Ma Mạnh Tùng, số điện thoại 0388.218.282).

Ra quyết định khởi tố người đăng bán ô tô cũ giá rẻ Nguyễn Văn Chung SN 1996- Ảnh 3.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở nhân viên rót bia Vi Thị Hằng và quản lý

Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở nhân viên rót bia Vi Thị Hằng và quản lý Nổi bật

Từ ngày 15/5, một vi phạm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng, tất cả tài xế ô tô chú ý

Từ ngày 15/5, một vi phạm có thể bị phạt tới 20 triệu đồng, tất cả tài xế ô tô chú ý Nổi bật

Vì sao ca sĩ Quang Lập và chủ loạt công ty BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn... bị khởi tố?

Vì sao ca sĩ Quang Lập và chủ loạt công ty BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn... bị khởi tố?

16:33 , 16/05/2026
Từ ngày 15/6, hàng loạt SIM điện thoại sắp bị khóa và thu hồi vĩnh viễn

Từ ngày 15/6, hàng loạt SIM điện thoại sắp bị khóa và thu hồi vĩnh viễn

16:23 , 16/05/2026
Công an Hà Nội bắt người đàn ông làm chuyện mờ ám trên đường Dương Nội giữa đêm

Công an Hà Nội bắt người đàn ông làm chuyện mờ ám trên đường Dương Nội giữa đêm

16:18 , 16/05/2026
Tất cả các bậc phụ huynh toàn quốc chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 16/5

Tất cả các bậc phụ huynh toàn quốc chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 16/5

15:51 , 16/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên