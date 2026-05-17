Thi hành lệnh bắt tạm giam cô giáo Vũ Thị Hương SN 1971

Ngày 16/5, báo Công an nhân dân dẫn thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Thị Hương (SN 1971, trú tại ấp Rạch Vược, phường Tô Châu, tỉnh An Giang).

Theo đó, qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, Vũ Thị Hương là giáo viên nhưng đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo, gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cơ quan ở trung ương và địa phương, mặc dù các đơn khiếu nại, tố cáo không liên quan đến Hương.

Theo thuật lại trên tờ Dân trí, dù các vụ việc nêu trên đã được các cơ quan có thẩm quyền rà soát, giải quyết theo đúng trình tự và quy định của pháp luật, song bà Hương không đồng tình. Bị can liên tục đưa ra yêu cầu đối với các cơ quan công quyền phải xử lý vụ việc theo ý kiến chủ quan của mình.

Khi không được đáp ứng, bà Hương tiếp tục khiếu nại, tố cáo với nội dung xuyên tạc, vu khống, xúc phạm các tổ chức, cá nhân, làm suy giảm uy tín của nhiều cơ quan tổ chức cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện, vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh An Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng quyền tự do ngôn luận, quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định của pháp luật.