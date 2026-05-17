Xôn xao vụ 2 nhóm thanh niên ẩu đả khiến cô gái gục trên vỉa hè phố Huế (Hà Nội): Công an vào cuộc

Mới đây mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên nam nữ xô xát khiến một cô gái nằm gục trên vỉa hè. Sự việc được cho là xảy ra vào tối ngày 15/5 tại phố Huế (phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Báo VietNamNet thông tin, theo nội dung clip lan truyền trên mạng, có 2 nhóm thanh niên nam nữ lao vào đánh nhau. Sau đó, 1 cô gái nằm gục trên vỉa hè. Sự việc vẫn chưa dừng lại khi một số nam thanh niên cùng 1 cô gái khác vẫn tiếp tục lao vào hỗn chiến. Nhiều người có mặt đã can ngăn, trình báo sự việc với cơ quan công an đồng thời đưa cô gái đi cấp cứu.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bất bình, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm.

Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, theo lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng, đơn vị đang khẩn trương xác minh nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả nói trên, đồng thời làm rõ danh tính những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.