Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một loại giấy tờ sẽ được tích hợp trên VNeID, người dân cả nước cần nắm rõ

Theo Huỳnh Duy | 17-05-2026 - 09:34 AM | Xã hội

Từ 1/7 tới đây, sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng VNeID mà người dân cần biết.

Bộ Công an đang xây dựng dự thảo thông tư quy định về sử dụng biểu mẫu, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; đồng thời hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp và cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

Theo dự thảo, từ ngày 1/7/2026, thông tin lý lịch tư pháp sẽ được hiển thị trên ứng dụng VNeID đối với các hồ sơ yêu cầu cấp phiếu qua VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nội dung hiển thị gồm thông tin chung về tình trạng án tích, thời gian cập nhật dữ liệu gần nhất và thông tin chi tiết tương ứng với nội dung trên phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp trước đó.

Từ 1/7 tới đây, sẽ có đổi mới liên quan đến việc sử dụng ứng dụng VNeID mà người dân cần biết. (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, thông tin theo phiếu lý lịch tư pháp số 1 sẽ tự động hiển thị trên ứng dụng. Đối với phiếu lý lịch tư pháp số 2, người dùng phải nhập mã xác thực gồm 6 số trên VNeID mới có thể truy cập.

Dự thảo cũng quy định cá nhân phải sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 để xem thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID. Trường hợp phát hiện sai sót, người dân có thể yêu cầu cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin.

Đáng chú ý, Bộ Công an đề xuất mỗi phiếu lý lịch tư pháp bản giấy sẽ được cấp kèm một mã QR để xác thực. Khi quét mã, cơ quan hoặc tổ chức cần nhập 5 trường thông tin cơ bản gồm mã hồ sơ một cửa điện tử, họ tên, ngày sinh, giới tính và số CCCD hoặc hộ chiếu của người được cấp phiếu.

Hệ thống sẽ xác nhận tính hợp lệ của phiếu và hiển thị thông tin về ngày cấp, cơ quan cấp. Nếu cần xem phiếu lý lịch tư pháp số 1, cơ quan, tổ chức phải đăng nhập bằng tài khoản định danh tổ chức và nhập mã xác thực trên VNeID. Riêng phiếu số 2 chỉ được hiển thị cho cơ quan tiến hành tố tụng.

Đối với phiếu lý lịch tư pháp điện tử, cá nhân đăng nhập tài khoản định danh điện tử để tra cứu. Trường hợp muốn xem phiếu số 2 cũng phải nhập mã xác thực gồm 6 chữ số.

Theo dự thảo, người dân có thể yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hai hình thức gồm trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID; hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền, qua dịch vụ bưu chính nếu chưa có định danh điện tử.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ sẽ kiểm tra tính hợp lệ để xử lý, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối nếu không đủ điều kiện. Tiếp đó, cơ quan chức năng xác minh tình trạng án tích, thông tin cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập hoặc quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có) trước khi lập phiếu lý lịch tư pháp để lãnh đạo ký cấp.

Kết quả được trả theo hình thức người dân đăng ký, gồm nhận trực tiếp, qua bưu chính, email, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID.

Đặc biệt, dự thảo nêu rõ trường hợp quá hạn trả phiếu lý lịch tư pháp mà chưa có kết quả, cơ quan giải quyết phải lập phiếu xin lỗi, nêu rõ lý do chậm trễ và hẹn lại thời gian trả kết quả cho người dân.

Một thay đổi quan trọng trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở nhân viên rót bia Vi Thị Hằng và quản lý

Bắt tạm giam, khám xét khẩn cấp nơi ở nhân viên rót bia Vi Thị Hằng và quản lý Nổi bật

Từ ngày 15/6, hàng loạt SIM điện thoại sắp bị khóa và thu hồi vĩnh viễn

Từ ngày 15/6, hàng loạt SIM điện thoại sắp bị khóa và thu hồi vĩnh viễn Nổi bật

Vụ Miu Lê tổ chức, sử dụng ma túy: Ai trong nhóm 6 đối tượng bị khởi tố vì “Không tố giác tội phạm”?

Vụ Miu Lê tổ chức, sử dụng ma túy: Ai trong nhóm 6 đối tượng bị khởi tố vì “Không tố giác tội phạm”?

09:02 , 17/05/2026
Xôn xao vụ 2 nhóm thanh niên ẩu đả khiến cô gái gục trên vỉa hè phố Huế (Hà Nội): Công an vào cuộc

Xôn xao vụ 2 nhóm thanh niên ẩu đả khiến cô gái gục trên vỉa hè phố Huế (Hà Nội): Công an vào cuộc

08:41 , 17/05/2026
Tin vui cho tất cả người dân trên cả nước chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

Tin vui cho tất cả người dân trên cả nước chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu

08:21 , 17/05/2026
4 thời điểm được đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT trong năm

4 thời điểm được đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT trong năm

07:59 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên