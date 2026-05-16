Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một thay đổi quan trọng trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết

Theo Duy Anh | 16-05-2026 - 16:16 PM | Kinh tế số

Từ 15/5, người dân có thể sử dụng học bạ và bằng cấp của mình ngay trên VNeID với giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, nội dung trên thuộc Nghị định số 88 của Chính phủ, quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026.

Theo quy định mới, dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng nhằm phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ số.

Đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Một thay đổi quan trọng trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết- Ảnh 1.

Người dân có thể sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ truyền thống. Hiện, học bạ và các loại văn bằng được sử dụng phổ biến trong các thủ tục như chuyển trường, nhập học, ứng tuyển việc làm...

Các cá nhân gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên nói riêng và người dân nói chung có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Một thay đổi quan trọng trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết- Ảnh 2.

(Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Các tính năng mới trên VNeID phiên bản 2.2.0

VNeID 2.2.0 có thêm các tích hợp sau:

- Cung cấp các chức năng, tiện ích, dịch vụ cho người nước ngoài; cơ quan, tổ chức có người nước ngoài là người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu.

- Cập nhật thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo địa chính mới.

- Bổ sung dịch vụ công (DVC) cấp căn cước (cấp mới, cấp đổi) cho đối tượng từ đủ 14 tuổi. Điều chỉnh DVC cấp lại căn cước.

- Điều chỉnh một số chức năng, tiện ích nhằm tăng tính tiện dụng cho đối tượng người dùng là cá nhân và đại diện của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, VNeID 2.2.0 cũng điều chỉnh, cập nhật một số nội dung nhỏ và sửa lỗi.

Người dùng có thể cài đặt hay cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.0 tại các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).

Trước đó, VNeID 2.1.20 đã có thêm một số tính năng:

- Bổ sung tiện ích gửi thông báo cho phép người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức nhận và xác nhận thông tin đăng ký tài khoản định danh điện tử tổ chức.

- Điều chỉnh mã QR trên vé của các hãng hàng không tích hợp trên VNeID.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
VNEID

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sàn TMĐT tăng phí, cắt hàng loạt mã giảm giá, ép người bán chạy quảng cáo: Tiểu thưởng kêu gào “khó sống”

Sàn TMĐT tăng phí, cắt hàng loạt mã giảm giá, ép người bán chạy quảng cáo: Tiểu thưởng kêu gào “khó sống” Nổi bật

Phó Cục trưởng A05 cảnh báo công nghệ lừa đảo tinh vi

Phó Cục trưởng A05 cảnh báo công nghệ lừa đảo tinh vi Nổi bật

Thay đổi lớn trên ChatGPT

Thay đổi lớn trên ChatGPT

16:04 , 16/05/2026
Chuyển tiền với nội dung này, người dân cần trình báo công an ngay lập tức

Chuyển tiền với nội dung này, người dân cần trình báo công an ngay lập tức

15:55 , 16/05/2026
170 triệu phụ nữ mắc bệnh nhưng AI vẫn “bó tay”: Sự thật phía sau lời hứa cá nhân hóa chăm sóc sức khoẻ

170 triệu phụ nữ mắc bệnh nhưng AI vẫn “bó tay”: Sự thật phía sau lời hứa cá nhân hóa chăm sóc sức khoẻ

15:19 , 16/05/2026
Google sẽ "bóp" dung lượng Gmail từ 15GB xuống còn 5GB, trừ khi bạn làm việc này

Google sẽ "bóp" dung lượng Gmail từ 15GB xuống còn 5GB, trừ khi bạn làm việc này

14:30 , 16/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên