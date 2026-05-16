Một thay đổi quan trọng trên VNeID từ 15/5 mà người dân cần biết

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, nội dung trên thuộc Nghị định số 88 của Chính phủ, quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026.

Theo quy định mới, dữ liệu giáo dục và đào tạo được sử dụng nhằm phục vụ công tác phát triển giáo dục, quản lý hệ thống giáo dục quốc dân, đơn giản hóa thủ tục hành chính và xây dựng Chính phủ số.

Đáng chú ý, dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời sau khi được tiếp nhận, lưu trữ hợp lệ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo sẽ được chia sẻ, liên thông tích hợp tự động trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID.

Người dân có thể sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ truyền thống. Hiện, học bạ và các loại văn bằng được sử dụng phổ biến trong các thủ tục như chuyển trường, nhập học, ứng tuyển việc làm...

Các cá nhân gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên nói riêng và người dân nói chung có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan.

Ứng dụng VNeID là gì?

Ứng dụng VNeID hay còn được gọi là tài khoản định danh điện tử, tích hợp nhiều thông tin và giấy tờ quan trọng như căn cước công dân (CCCD), giấy phép lái xe (GPLX), giấy đăng ký xe, bảo hiểm y tế (BHYT), thông tin thuế, sổ hộ khẩu điện tử… giúp việc thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của chính phủ điện tử, việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào ứng dụng VNeID không chỉ giúp người dùng tiết kiệm thời gian, mà còn giảm bớt thủ tục hành chính phức tạp.

Các tính năng mới trên VNeID phiên bản 2.2.0

VNeID 2.2.0 có thêm các tích hợp sau:

- Cung cấp các chức năng, tiện ích, dịch vụ cho người nước ngoài; cơ quan, tổ chức có người nước ngoài là người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu.

- Cập nhật thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo địa chính mới.

- Bổ sung dịch vụ công (DVC) cấp căn cước (cấp mới, cấp đổi) cho đối tượng từ đủ 14 tuổi. Điều chỉnh DVC cấp lại căn cước.

- Điều chỉnh một số chức năng, tiện ích nhằm tăng tính tiện dụng cho đối tượng người dùng là cá nhân và đại diện của cơ quan, tổ chức.

Đồng thời, VNeID 2.2.0 cũng điều chỉnh, cập nhật một số nội dung nhỏ và sửa lỗi.

Người dùng có thể cài đặt hay cập nhật ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.0 tại các chợ ứng dụng Google Play (dành cho Android) và App Store (dành cho iOS).

Trước đó, VNeID 2.1.20 đã có thêm một số tính năng:

- Bổ sung tiện ích gửi thông báo cho phép người đứng đầu hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức nhận và xác nhận thông tin đăng ký tài khoản định danh điện tử tổ chức.

- Điều chỉnh mã QR trên vé của các hãng hàng không tích hợp trên VNeID.