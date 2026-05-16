Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thay đổi lớn trên ChatGPT

Nhật Hạ | 16-05-2026 - 16:04 PM | Kinh tế số

OpenAI mang tính năng “bộ nhớ vĩnh viễn” lên ChatGPT, người dùng miễn phí cũng có thể trải nghiệm.

ChatGPT vừa được bổ sung tính năng Library (Thư viện) lưu trữ vĩnh viễn, giúp giữ lại toàn bộ tài liệu cho các phiên làm việc tương lai. OpenAI đã tung ra một bản cập nhật mang tính bước ngoặt cho ChatGPT. Từ trước đến nay, điểm yếu lớn nhất của các chatbot AI là mọi file người dùng tải lên hay bảng tính do AI tạo ra đều sẽ bị lãng quên ngay khi phiên trò chuyện kết thúc.

Để xóa bỏ giới hạn này, OpenAI đã chính thức tích hợp tính năng Library hoàn toàn mới. Giờ đây, mọi file PDF, báo cáo tài chính, slide thuyết trình hay bảng dữ liệu Excel được tải lên hoặc do hệ thống tự xuất ra sẽ được giữ lại vĩnh viễn trong một kho lưu trữ dài hạn. ChatGPT đang bắt đầu vận hành giống một hệ sinh thái lưu trữ đám mây thông minh như Google Drive hay Notion hơn là một công cụ trò chuyện đơn thuần.

Điểm khiến cộng đồng công nghệ phấn khích nhất chính là sự hào phóng của OpenAI. Không giống như các tính năng nâng cao thường bị khóa sau bức tường trả phí, tính năng lưu trữ này được áp dụng cho toàn bộ người dùng.

Cụ thể, tài khoản miễn phí sẽ nhận được ngay 500 MB dung lượng lưu trữ - một con số lý tưởng cho các tệp tài liệu văn bản thông thường.

Đối với các phân khúc trả phí cao hơn, dung lượng sẽ tăng dần từ 4 GB cho gói Go, 20 GB cho gói Plus/Business và lên tới 100 GB đối với người dùng gói Pro. Người dùng có thể dễ dàng quản lý, xóa hoặc tái sử dụng các tệp tin này thông qua mục quản lý dung lượng (Storage) trong phần cài đặt của cả phiên bản web và ứng dụng di động.

Sự xuất hiện của thư viện tài liệu mở ra những kịch bản ứng dụng thực tế trong đời sống và công việc hằng ngày. Thay vì phải lục tìm các file hướng dẫn bảo hành, tờ khai thuế cũ hay các bản CV trong các thư mục lộn xộn trên ổ cứng, người dùng chỉ cần ra lệnh cho ChatGPT truy cập vào kho lưu trữ có sẵn để so sánh, đối chiếu dữ liệu hoặc tóm tắt thông tin chỉ trong vài giây.

Người dùng giờ đây có thể truy cập các tệp đã tải lên thông qua mục Thư viện (Library) mới xuất hiện trên thanh công cụ bên cạnh mục Hình ảnh. Các hình ảnh do AI tạo ra vẫn được lưu trong mục Hình ảnh, trong khi toàn bộ tài liệu và tệp tải lên sẽ được quản lý riêng trong Thư viện. Đồng thời, OpenAI cũng bổ sung tùy chọn “Tệp gần đây và Thư viện” trong menu Soạn thảo (biểu tượng “+” tại thanh nhập lệnh), giúp việc truy xuất nội dung trở nên thuận tiện hơn.

Động thái này cho thấy ChatGPT đang dần mở rộng vai trò từ một chatbot AI sang nền tảng làm việc và lưu trữ cá nhân, cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ như Google Drive, Notion hay Evernote. Việc bổ sung tính năng lưu trữ tệp vĩnh viễn được xem là bước đi đầu tiên nhằm hoàn thiện hệ sinh thái làm việc cá nhân dựa trên AI.

Tin vui cho hàng triệu người dùng tính năng gọi video qua Zalo

Nhật Hạ

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
ChatGPT

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sàn TMĐT tăng phí, cắt hàng loạt mã giảm giá, ép người bán chạy quảng cáo: Tiểu thưởng kêu gào “khó sống”

Sàn TMĐT tăng phí, cắt hàng loạt mã giảm giá, ép người bán chạy quảng cáo: Tiểu thưởng kêu gào “khó sống” Nổi bật

Phó Cục trưởng A05 cảnh báo công nghệ lừa đảo tinh vi

Phó Cục trưởng A05 cảnh báo công nghệ lừa đảo tinh vi Nổi bật

Chuyển tiền với nội dung này, người dân cần trình báo công an ngay lập tức

Chuyển tiền với nội dung này, người dân cần trình báo công an ngay lập tức

15:55 , 16/05/2026
170 triệu phụ nữ mắc bệnh nhưng AI vẫn “bó tay”: Sự thật phía sau lời hứa cá nhân hóa chăm sóc sức khoẻ

170 triệu phụ nữ mắc bệnh nhưng AI vẫn “bó tay”: Sự thật phía sau lời hứa cá nhân hóa chăm sóc sức khoẻ

15:19 , 16/05/2026
Google sẽ "bóp" dung lượng Gmail từ 15GB xuống còn 5GB, trừ khi bạn làm việc này

Google sẽ "bóp" dung lượng Gmail từ 15GB xuống còn 5GB, trừ khi bạn làm việc này

14:30 , 16/05/2026
Người phụ nữ SN 1965 giao dịch chuyển khoản 260 triệu cho con gái Nguyễn Thanh Vân: Nhân viên Ngân hàng LPBank lập tức báo công an

Người phụ nữ SN 1965 giao dịch chuyển khoản 260 triệu cho con gái Nguyễn Thanh Vân: Nhân viên Ngân hàng LPBank lập tức báo công an

13:30 , 16/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên