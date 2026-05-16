Thay đổi lớn trên ChatGPT

ChatGPT vừa được bổ sung tính năng Library (Thư viện) lưu trữ vĩnh viễn, giúp giữ lại toàn bộ tài liệu cho các phiên làm việc tương lai. OpenAI đã tung ra một bản cập nhật mang tính bước ngoặt cho ChatGPT. Từ trước đến nay, điểm yếu lớn nhất của các chatbot AI là mọi file người dùng tải lên hay bảng tính do AI tạo ra đều sẽ bị lãng quên ngay khi phiên trò chuyện kết thúc.

Để xóa bỏ giới hạn này, OpenAI đã chính thức tích hợp tính năng Library hoàn toàn mới. Giờ đây, mọi file PDF, báo cáo tài chính, slide thuyết trình hay bảng dữ liệu Excel được tải lên hoặc do hệ thống tự xuất ra sẽ được giữ lại vĩnh viễn trong một kho lưu trữ dài hạn. ChatGPT đang bắt đầu vận hành giống một hệ sinh thái lưu trữ đám mây thông minh như Google Drive hay Notion hơn là một công cụ trò chuyện đơn thuần.

Điểm khiến cộng đồng công nghệ phấn khích nhất chính là sự hào phóng của OpenAI. Không giống như các tính năng nâng cao thường bị khóa sau bức tường trả phí, tính năng lưu trữ này được áp dụng cho toàn bộ người dùng.

Cụ thể, tài khoản miễn phí sẽ nhận được ngay 500 MB dung lượng lưu trữ - một con số lý tưởng cho các tệp tài liệu văn bản thông thường.

Đối với các phân khúc trả phí cao hơn, dung lượng sẽ tăng dần từ 4 GB cho gói Go, 20 GB cho gói Plus/Business và lên tới 100 GB đối với người dùng gói Pro. Người dùng có thể dễ dàng quản lý, xóa hoặc tái sử dụng các tệp tin này thông qua mục quản lý dung lượng (Storage) trong phần cài đặt của cả phiên bản web và ứng dụng di động.

Sự xuất hiện của thư viện tài liệu mở ra những kịch bản ứng dụng thực tế trong đời sống và công việc hằng ngày. Thay vì phải lục tìm các file hướng dẫn bảo hành, tờ khai thuế cũ hay các bản CV trong các thư mục lộn xộn trên ổ cứng, người dùng chỉ cần ra lệnh cho ChatGPT truy cập vào kho lưu trữ có sẵn để so sánh, đối chiếu dữ liệu hoặc tóm tắt thông tin chỉ trong vài giây.

Người dùng giờ đây có thể truy cập các tệp đã tải lên thông qua mục Thư viện (Library) mới xuất hiện trên thanh công cụ bên cạnh mục Hình ảnh. Các hình ảnh do AI tạo ra vẫn được lưu trong mục Hình ảnh, trong khi toàn bộ tài liệu và tệp tải lên sẽ được quản lý riêng trong Thư viện. Đồng thời, OpenAI cũng bổ sung tùy chọn “Tệp gần đây và Thư viện” trong menu Soạn thảo (biểu tượng “+” tại thanh nhập lệnh), giúp việc truy xuất nội dung trở nên thuận tiện hơn.

Động thái này cho thấy ChatGPT đang dần mở rộng vai trò từ một chatbot AI sang nền tảng làm việc và lưu trữ cá nhân, cạnh tranh trực tiếp với các dịch vụ như Google Drive, Notion hay Evernote. Việc bổ sung tính năng lưu trữ tệp vĩnh viễn được xem là bước đi đầu tiên nhằm hoàn thiện hệ sinh thái làm việc cá nhân dựa trên AI.