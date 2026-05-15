Tin vui cho hàng triệu người dùng tính năng gọi video qua Zalo

Zalo vừa chính thức công bố loạt cập nhật mới, tiếp tục đẩy mạnh tích hợp AI và nâng cấp trải nghiệm người dùng. Theo đó, những tính năng được bổ sung gồm phụ đề cuộc gọi video, hỗ trợ người lớn tuổi và người gặp khó khăn về thính lực. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng bổ sung tính năng Đọc màn hình và nâng cấp khả năng chuyển giọng nói thành văn bản.

1, Tính năng phụ đề cuộc gọi video﻿

Với tính năng Phụ đề cuộc gọi video, Zalo sử dụng AI để chuyển lời nói thành chữ theo thời gian thực ngay trên màn hình. Người dùng có thể vừa nghe, vừa đọc nội dung cuộc trò chuyện trong lúc gọi.

Tính năng đặc biệt hữu ích trong các tình huống khó nghe rõ, như môi trường nhiều tiếng ồn, kết nối không ổn định, hoặc với người dùng lớn tuổi, người gặp khó khăn về thính lực.

Cách sử dụng rất đơn giản: Trong cuộc gọi, người dùng chỉ cần nhấn dấu ba chấm và bật Phụ đề để sử dụng.﻿

Hiện tính ﻿năng này đang được mở thử nghiệm cho một số nhóm người dùng và sẽ sớm được triển khai rộng rãi.

﻿2. Tính năng Đọc màn hình giúp người khiếm thị cũng có thể sử dụng Zalo

Với mong muốn giúp nhiều người dùng có thể tiếp cận công nghệ thuận tiện hơn, Zalo đã tích hợp “Đọc màn hình” trên ứng dụng.

Tính năng này hỗ trợ người dùng:

Đọc nội dung tin nhắn và hình ảnh: Tính năng sẽ đọc nội dung tin nhắn và các thông tin chi tiết như người gửi, giờ gửi, tệp đính kèm và mô tả chi tiết các hình ảnh, stickers được gửi trong đoạn chat.

Nhận biết vị trí các nút chức năng, giúp thao tác dễ dàng hơn: Bằng cách di chuyển ngón tay trên màn hình, bạn sẽ được hướng dẫn về các nút bấm, cảnh báo, thông báo tương ứng, giúp bạn dễ dàng thực hiện hành động mong muốn.

Hỗ trợ soạn thảo chính xác: Khi mở bàn phím để soạn tin nhắn, tính năng sẽ đọc to từng chữ cái theo chuyển động ngón tay, giúp bạn lựa chọn được đúng chữ cái cần sử dụng.

Ngoài ra, người dùng có thể kết hợp sử dụng các tính năng sẵn có của Zalo như Đọc tin nhắn và Chuyển giọng nói thành văn bản để giảm tải việc sử dụng tay, tối ưu sự tiện lợi khi kết nối với bạn bè.

Để sử dụng tính năng, người dùng có thể làm theo các bước sau:

Với hệ điều hành Android: Trợ năng > bật TalkBack

Với hệ điều hành IOS: Trợ năng > bật VoiceOver

3. Tính năng Chuyển giọng nói thành văn bản được nâng cấp chất lượng, nhanh hơn, chính xác hơn

Ra mắt từ năm 2025, chuyển giọng nói thành văn bản hiện là một trong những tính năng AI được sử dụng nhiều nhất trên Zalo, với hơn 8 triệu người dùng thường xuyên mỗi tháng.

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, người dùng soạn tin nhắn bằng giọng nói thay vì gõ bàn phím, đặc biệt tiện lợi khi đang di chuyển, làm việc hoặc cần thao tác nhanh.

Sau một năm liên tục cải tiến, tính năng này đã được nâng cấp với nhiều thay đổi đáng chú ý. Đầu tiên, tính năng có thể nhận diện được một số giọng vùng miền, giảm thiểu lỗi chính tả và nhận diện giọng nói chính xác ngay cả trong không gian nhiều tiếng ồn.

Bên cạnh đó, văn bản có hình thức chỉn chu hơn bằng cách đảm bảo sự chỉn chu về dấu câu, chữ viết hoa, chữ số và các danh từ riêng.﻿