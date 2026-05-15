Tôi bỏ Gemini để sang dùng AI đang "gây sốt" này suốt 1 tháng qua: Tưởng thất vọng, ai ngờ hay không tưởng

Việc từ bỏ các thiết lập mặc định trên Android chưa bao giờ là điều dễ dàng, đặc biệt là khi Google đã dành cả năm qua để tích hợp Gemini vào tận "gốc rễ" của hệ điều hành này.

Tuy nhiên, trước sự nổi tiếng ngày càng tăng của Claude trong hệ sinh thái AI, cây bút Faith Leroux từ Android Police đã quyết định thử từ bỏ Google để xem liệu Claude có thực sự xứng đáng với những lời tán dương hay không.

Sau một tháng trải nghiệm với hàng trăm câu lệnh, anh đã có câu trả lời xác đáng cho việc liệu Claude có hơn Gemini hay không. Câu trả lời là tốt hơn rất nhiều.

Dưới đây là trải nghiệm của Faith.

Sự tích hợp mượt mà đến ngạc nhiên của Claude trên Android

Một trong những bất ngờ lớn nhất trong tháng qua không chỉ nằm ở trí thông minh của Claude, mà là cách nó vận hành trơn tru trên Android. Có một quan niệm sai lầm phổ biến rằng nếu không sử dụng AI của chính Google, người dùng sẽ phải chấp nhận một trải nghiệm "hạng hai".

Thực tế, tôi nhận thấy Claude 4.5 tích hợp vào luồng công việc hàng ngày của mình khéo léo đến mức hiếm khi tôi cảm thấy nhớ những thiết lập mặc định. Giờ đây, một cú nhấn giữ nút nguồn sẽ không còn kích hoạt Gemini mà khởi chạy Claude ngay lập tức. Tôi có thể kích hoạt trợ lý và bắt đầu một cuộc hội thoại rảnh tay tức thì. Dù là đang lên ý tưởng cho dự án mới hay thảo luận về một lỗi logic trong lập trình, giao diện giọng nói của Claude đều tỏ ra rất linh hoạt.

Thậm chí, tôi có thể chuyển đổi giữa các thiết lập phong cách ngay từ menu giọng nói. Dù là ứng dụng của bên thứ ba, Claude xử lý các tác vụ cơ bản ở cấp độ hệ thống tốt hơn mong đợi của tôi.

Tuy nhiên, tính năng chuyển giọng nói thành văn bản ( voice-to-text ) vẫn còn chập chờn nếu so với Gemini.

"Vũ khí bí mật" mang tên Claude Connector

Phần bị đánh giá thấp nhất trong thử nghiệm này không phải là "bộ não" AI, mà chính là các bộ kết nối ( Connectors ). Nếu Gemini có thể truy xuất dữ liệu từ hệ sinh thái Google một cách hoàn hảo, thì Claude đã thu hẹp khoảng cách này nhờ các Connector.

Tôi chỉ mất vài phút trong menu Connectors để tích hợp các dịch vụ thiết yếu hàng ngày như Gmail, Google Calendar, Google Drive và Canva. Giờ đây, tôi có thể ra lệnh: "Tìm ghi chú cuộc họp khách hàng từ Google Drive và tóm tắt các ý chính." Tôi thậm chí có thể lấy một bản thiết kế từ thư viện Canva và nhờ Claude đưa ra các gợi ý để cải thiện nó.

Claude cũng đã công bố kế hoạch hỗ trợ cho các ứng dụng Adobe, dù tôi chưa có điều kiện thử nghiệm thực tế. Trong khi Gemini chủ yếu chỉ hoạt động trong "vòng an toàn" của các ứng dụng Google và một số ít dịch vụ khác, Claude lại mở rộng kết nối với nhiều ứng dụng bên thứ ba như Asana, Notion và hơn thế nữa.

Chất lượng phản hồi cực kỳ chính xác

Vượt ra ngoài những tính năng kỹ thuật, Claude gây ấn tượng mạnh bởi chất lượng tư duy. Với Gemini, tôi thường phải có những câu lệnh chuẩn chỉ mới có thể nhận được một câu trả lời ưng ý.

Với Claude, tôi có thể thoải mái hơn. Tôi có thể đưa ra những ý tưởng chưa hoàn thiện hoặc một danh sách các yêu cầu lộn xộn, và nó có khả năng "gạt bỏ nhiễu" một cách kỳ lạ để hiểu chính xác mục tiêu mà tôi đang hướng tới.

Tôi vốn luôn cảm thấy các AI khác thường quá ngắn gọn hoặc lại quá nặng nề về trình bày. Claude dường như đã tìm thấy điểm cân bằng hoàn hảo. Nó không chỉ đưa ra câu trả lời, mà là những câu trả lời "đúng", với chiều sâu tư duy khiến chiếc điện thoại của tôi trở nên quyền năng hơn.

Đối với những người dùng chuyên sâu, phiên bản desktop của Claude sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Gần đây, tôi đã chạy một thử nghiệm cường độ cao khi yêu cầu Claude, ChatGPT và Gemini cùng thiết kế một website cá nhân dựa trên một yêu cầu chi tiết. Đúng như dự đoán, Claude đứng đầu với kết quả xuất sắc, trong khi Gemini là cái tên tệ nhất trong cả ba.

Vẫn còn đó những điểm hạn chế

Sự phiền toái lớn nhất hàng ngày khi dùng Claude là tính năng chuyển giọng nói thành văn bản. Dù có "Chế độ nghe" ( Listening Mode ), nhưng nó còn lâu mới đạt được độ tinh tế và chuẩn xác trong nhận diện giọng nói như Gemini.

Bên cạnh đó, dù kết nối tốt với các app bên thứ ba, Claude lại thiếu sự tích hợp sâu với Google Keep, Tasks, Google Photos và YouTube Music. Đây là những ứng dụng tôi sử dụng thường xuyên trên Android, và tôi thực sự mong muốn có thể truy xuất dữ liệu ghi chú hoặc những kỷ niệm ảnh ngay từ giao diện của Claude.

Về mặt giá trị kinh tế, với 20 USD mỗi tháng, bạn sẽ có quyền truy cập vào các mô hình Claude tiên tiến nhất và giới hạn sử dụng cao hơn. Để so sánh, gói Google AI Pro không chỉ có Gemini mà còn đi kèm 5TB lưu trữ Google Drive, gói Google Health Premium và nhiều đặc quyền khác. Gã khổng lồ tìm kiếm thực chất đang bán một hạ tầng kỹ thuật số toàn diện cho người dùng.

Tổng kết: Tư duy nhạy bén hay tích hợp sâu rộng?

Khi đặt lên bàn cân, sự khác biệt giữa Gemini và Claude là rất rõ ràng. Nếu bạn là người chuyên xây dựng website, quản lý các kho lưu trữ mã nguồn phức tạp hay muốn tự động hóa công việc trên Mac hoặc Windows, thì bộ đôi Claude Code và Cowork là không thể đánh bại.

Tính năng Claude Projects cũng là một điểm nhấn đáng giá, dễ dàng cạnh tranh với Gemini Notebooks và hoạt động rất tốt với các tệp tin trên Google Drive.

Tuy nhiên, việc rời bỏ Gemini đồng nghĩa với việc bạn phải đánh đổi "siêu năng lực" của hệ sinh thái Google. Không có AI nào hiện nay có thể chạm tới mức độ tích hợp sâu rộng của Gemini vào các ứng dụng đang vận hành cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Vì vậy, nếu bạn giống như tôi — thường xuyên phụ thuộc vào Keep, Tasks, YouTube Music và Google Photos trên Android — lời khuyên của tôi là hãy tiếp tục gắn bó với Gemini.

Ngược lại, Claude sẽ là người chiến thắng tuyệt đối nếu bạn đang tìm kiếm một "đối tác trí tuệ" tinh tế và sắc sảo hơn, một phần thưởng xứng đáng cho những ai dám bước chân ra ngoài hệ sinh thái của Google.