Chuyển khoản với nội dung như thế này, người dân cần trình báo ngay lập tức

Mới đây, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chung (SN 1996, trú tại xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán ô tô giá rẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, đối tượng này được cho là đã sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Chung” cùng tài khoản Zalo “Nguyễn Chung Tn” để đăng tải nhiều bài viết bán xe ô tô cũ với mức giá thấp hơn đáng kể so với thị trường nhằm thu hút người mua.

Đối tượng Nguyễn Văn Chung (Ảnh: TTTĐTBCA)

Thủ đoạn được thực hiện theo kịch bản khá quen thuộc nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy. Sau khi có người liên hệ hỏi mua xe, đối tượng liên tục tạo cảm giác khan hiếm bằng cách thông báo “đang có nhiều người hỏi”, “nếu không chuyển cọc sẽ bán cho người khác” hoặc “xe đẹp nên chốt rất nhanh”.

Khi nạn nhân đồng ý chuyển tiền đặt cọc để “giữ xe”, đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm các khoản khác như: phí vận chuyển, phí sang tên, phí làm giấy tờ hoặc tiền “đảm bảo giao xe”. Toàn bộ tiền đều được yêu cầu chuyển vào các tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, với thủ đoạn trên, Nguyễn Văn Chung đã chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tin nhắn trao đổi giữa đối tượng và nạn nhân (Ảnh: TTTĐTBCA)

Theo khuyến cáo từ cơ quan công an, người dân tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa trực tiếp xem xe, xác minh rõ thông tin chủ sở hữu và giấy tờ liên quan. Với các trường hợp người bán liên tục thúc ép chuyển tiền nhanh hoặc yêu cầu thanh toán nhiều khoản phí bất thường, người mua cần đặc biệt cảnh giác.

Trong trường hợp đã chuyển khoản với các nội dung như “đặt cọc mua xe”, “giữ xe”, “phí làm giấy tờ” nhưng sau đó phát hiện dấu hiệu bị lừa đảo hoặc mất liên lạc với người bán, người dân cần nhanh chóng lưu lại toàn bộ chứng từ giao dịch, tin nhắn, số tài khoản ngân hàng và trình báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị những cá nhân từng là bị hại hoặc có liên quan đến vụ việc trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để phục vụ công tác điều tra theo quy định pháp luật.

*Theo trang thông tin điện tử Bộ Công An