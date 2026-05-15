Thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết TikTok có phải kê khai bổ sung hoặc quyết toán thuế hàng năm không? Cơ quan Thuế trả lời

Theo đó, công dân có câu hỏi như sau: Hiện tôi đang đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực spa. Ngoài hoạt động này, tôi có tham gia thêm hoạt động tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) trên nền tảng TikTok.

Tôi đã liên hệ với cơ quan thuế tại chi nhánh Sơn La để được hướng dẫn kê khai thuế và được trả lời rằng hiện chỉ cần kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh spa; còn thu nhập từ tiếp thị liên kết TikTok đã được nền tảng khấu trừ thuế tại nguồn nên không cần kê khai thêm.

Tôi xin hỏi: Thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết TikTok có phải kê khai bổ sung hoặc quyết toán thuế hàng năm hay không? Trường hợp nền tảng đã khấu trừ thuế tại nguồn thì cá nhân có phải thực hiện thêm thủ tục nào với cơ quan thuế hay không? Nếu vẫn phải kê khai, đề nghị hướng dẫn cụ thể hình thức kê khai và quy trình thực hiện ngay từ đầu.

Trả lời thông tin này, Thuế cơ sở 1 tỉnh Sơn La cho biết: Tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 117/2025/NĐ-CP ngày 9/6/2025 của Chính phủ quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ, cá nhân quy định:

“Điều 11. Trách nhiệm của hộ, cá nhân có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử

4. Hộ, cá nhân đã được tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử khấu trừ, kê khai, nộp thay số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định này thì không phải khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử đã khấu trừ, nộp thuế thay.”

- Tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 05/03/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định:

“Điều 10. Khai thuế, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm trên 500 triệu đồng

2. Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

a) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lựa chọn nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quý cùng thời hạn khai, nộp thuế giá trị gia tăng;

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế thu nhập cá nhân (x) thuế suất thực hiện khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý trên cùng hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng. Số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp bằng thuế suất nhân (x) doanh thu tính thuế của tháng, quý và khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm. Trường hợp số thuế thu nhập cá nhân đã tạm nộp ít hơn số thuế đã khai tạm nộp, số thuế tạm nộp ít hơn số thuế phải nộp khi quyết toán thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp bổ sung và không phải tính tiền chậm nộp. Trường hợp số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp nhiều hơn số thuế phải nộp khi quyết toán thì thực hiện thủ tục xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

- Tại Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định:

“Điều 11. Khai thuế, khấu trừ thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

...3. Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chỉ có hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số hoặc vừa có hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh cố định vừa có kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số nếu có doanh thu năm tổng hợp trên 03 tỷ đồng hoặc có doanh thu năm trên 500 triệu đồng và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế thu nhập cá nhân (x) thuế suất thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện tổng hợp doanh thu để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm. Số thuế thu nhập cá nhân đã được cơ quan nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khấu trừ, nộp thay được trừ khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.”

Căn cứ các quy định nêu trên hộ kinh doanh vừa có hoạt động kinh doanh tại địa điểm kinh doanh cố định vừa có kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số thực hiện kê khai như sau:

- Trường hợp nền tảng thương mại điện tử có chức năng khấu trừ, kê khai, nộp thay số thuế GTGT, số thuế TNCN thì không phải khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử đã khấu trừ, nộp thay; Hộ kinh doanh thực hiện kê khai, nộp đối với số tiền thuế GTGT, thuế TNCN phát sinh tại địa điểm kinh doanh cố định.

- Trường hợp nền tảng số khác không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán có trách nhiệm tự kê khai, nộp thuế (thực hiện kê khai, nộp thuế trên tổng hợp doanh thu bán ở địa điểm kinh doanh cố định và doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ được bán ở các sàn thương mại điện tử không có chức năng đặt hàng và thanh toán trực tuyến).

- Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nếu có doanh thu năm tổng hợp trên 03 tỷ đồng hoặc có doanh thu năm trên 500 triệu đồng và lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp thuế thu nhập cá nhân (x) thuế suất thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện tổng hợp doanh thu để khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm. Số thuế thu nhập cá nhân đã được cơ quan nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khấu trừ, nộp thay được trừ khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

- Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ thì hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế bằng phương thức điện tử.

Thuế cơ sở 1 tỉnh Sơn La đề nghị Hộ kinh doanh căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh và doanh thu phát sinh, đồng thời nghiên cứu các quy định tại các văn bản nêu trên thực hiện kê khai, nộp thuế theo đúng quy định.