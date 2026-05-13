Ngày mai, Tập đoàn Hòa Phát chính thức khởi công KCN gần 3.400 tỷ đồng tại thành phố cảng lớn nhất miền Bắc

Sáng ngày 13/5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Vũ Tiến Phụng kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương và Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hoàng Diệu.

Đây là hai trong 14 dự án trọng điểm của thành phố sẽ khánh thành, khởi công vào ngày 14/5 nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng năm 2026.

Đáng chú ý trong đó là dự án Khu công nghiệp Hoàng Diệu do Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng KCN Hoàng Diệu, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại địa bàn xã Gia Phúc, TP. Hải Phòng.

KCN Hoàng Diệu có quy mô diện tích khoảng 245 ha, tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm cho thuê đất, nhà xưởng, kho bãi và văn phòng. Trong đó, khu công nghiệp cũng ưu tiên thu hút các doanh nghiệp, dự án sản xuất công nghệ cao.

Phối cảnh đường nội khu KCN Hoàng Diệu (Ảnh: Hòa Phát)

Một trong những lợi thế nổi bật của KCN Hoàng Diệu là vị trí địa lý chiến lược với khả năng kết nối giao thương đa hướng. Dự án nằm tiếp giáp cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, gần các tuyến quốc lộ huyết mạch như quốc lộ 5A, 37, 38. Từ đây, hàng hóa có thể dễ dàng luân chuyển đến Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, cũng như kết nối nhanh chóng tới cảng biển Hải Phòng, sân bay Cát Bi và sân bay quốc tế Nội Bài.

Vị trí giao thông thuận tiện giúp KCN Hoàng Diệu tối ưu hóa chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động cho các doanh nghiệp thuê hạ tầng tại đây. Cùng với đó, chủ đầu tư và chính quyền địa phương cam kết áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà sản xuất, xuất khẩu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ và công nghệ cao. Với hạ tầng hoàn chỉnh, KCN Hoàng Diệu được kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến công nghiệp tiềm năng hàng đầu tại khu vực phía Bắc.

Kiểm tra tại dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cùng đoàn công tác tập trung rà soát công tác chuẩn bị cho lễ khởi công; đánh giá phương án tổ chức giao thông, phân luồng phương tiện, bố trí khu vực đại biểu, hệ thống kỹ thuật, truyền thông, điện lực và các điều kiện phục vụ thi công, tổ chức sự kiện.

Đại diện Công ty cổ phần phát triển hạ tầng khu công nghiệp Hoàng Diệu cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ được giao; đồng thời xây dựng phương án dự phòng nhằm chủ động ứng phó với tình huống phát sinh, đặc biệt là yếu tố thời tiết, kỹ thuật và an ninh an toàn trong thời gian diễn ra sự kiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Tiến Phụng kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu (Ảnh: CTTĐT thành phố Hải Phòng)

Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm nuôi dưỡng Bảo trợ xã hội Hải Dương tại xã Nam Sách, xã Thái Tân, đoàn công tác đã kiểm tra thực địa khu vực tổ chức lễ khánh thành; nghe các đơn vị báo cáo tiến độ hoàn thiện hạ tầng, công tác trang trí khánh tiết, lắp dựng sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, công tác hậu cần, đón tiếp đại biểu, bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và phương án y tế phục vụ sự kiện.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hải Phòng, đến thời điểm kiểm tra, các hạng mục phục vụ buổi lễ cơ bản được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Đơn vị tổ chức sự kiện đang khẩn trương hoàn thiện các phần việc cuối cùng, tổng duyệt chương trình, bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, an toàn và hiệu quả.

Qua kiểm tra thực tế hai dự án, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Tiến Phụng ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ nội dung, kịch bản chương trình; hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm công tác lễ tân, khánh tiết được tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ và công tác y tế; tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng nhằm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động trong quá trình tổ chức các sự kiện lớn của thành phố.