Việt Nam vừa cắt giảm 2 thứ trên toàn quốc, doanh nhân nước ngoài tán thưởng: “Đây là một bước tiến lớn”

Ông Max-F. Scheichenost, Thành viên hội đồng sáng lập VPCA chia sẻ tại họp báo ngày 12/5.

Đó là các thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Vừa qua, ngày 29/4, Chỉnh phủ đã ban hành 8 nghị quyết, bãi bỏ 184 thủ tục hành chính và 890 điều kiện kinh doanh , giúp giảm 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ so với năm 2024.

Về vấn đề này, trao đổi với PV tại họp báo công bố thông tin chính thức Diễn đàn Đầu tư đổi mới sáng tạo Việt Nam 2026 (VIPC Summit 2026) ngày 12/5, ông Max-F. Scheichenost, Thành viên sáng lập Hội đồng quản trị Tổ chức Phát triển đầu tư vốn tư nhân Việt Nam (VPCA), nhà sáng lập và giám đốc điều hành của quỹ NGF Partner, chia sẻ: “Tôi đã đầu tư tại rất nhiều thị trường ở các quốc gia. Tôi nhận thấy rằng việc cắt giảm các thủ tục hành chính rất quan trọng với các nhà đầu tư.

Năm 2014, khi lần đầu đầu tư vào Việt Nam, tôi đã mất nhiều tháng để có được giấy phép đầu tư. Điều này làm nhà đầu tư phải chờ đợi rất lâu. Vậy nên, việc Chính phủ Việt Nam mới đây tuyên bố cắt giảm thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian cấp các giấy phép là một bước tiến lớn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và các dự án lớn”.

Ông Max-F. Scheichenost và bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc NIC chia sẻ, thảo luận tại họp báo. Ảnh: MH

Ông Max-F. Scheichenost cho biết thêm, ông đã sinh sống và đầu tư tại Việt Nam trong 12 năm qua. Nhưng trong 6 năm gần đây, ông nhận thấy một điểm thay đổi đặc biệt quan trọng tại Việt Nam là tư duy, nhất là ở nhóm các nhà lập pháp.

“Các nhà làm luật của Việt Nam đã lắng nghe nhiều hơn, đặc biệt là từ các chuyên gia và các ý kiến từ quốc tế. Cụ thể nhất là trong 1 - 2 năm gần đây, thay đổi này là một hướng mang tính hệ thống vô cùng lớn. Đây chính là cơ hội để Việt Nam gửi thông điệp lớn ra quốc tế, rằng hiện môi trường kinh tế ở Việt Nam đang rất phát triển và các nhà đầu tư hãy nắm lấy cơ hội để tiến vào”, ông Max-F. Scheichenost bày tỏ.

Doanh nhân này nhấn mạnh: “Việt Nam vừa hoàn thành một trong những chu kỳ cải cách chính sách quan trọng nhất trong lịch sử với những chuyển đổi cấu trúc mạnh mẽ liên quan tới kinh tế tư nhân và các quỹ đầu tư mạo hiểm. Việt Nam đã chứng tỏ mình là một điểm đến hấp dẫn đầu tư”.

Ông Max-F. Scheichenost thông tin, diễn đàn VIPC 2026 dự tính được tổ chức vào ngày 28/5 tại TP HCM, kỳ vọng sẽ thu hút hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế, bao gồm các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức tài chính quốc tế, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư tư nhân, tập đoàn công nghệ toàn cầu, doanh nghiệp kỳ lân, startup công nghệ và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo.

“VIPC 2026 sẽ là nơi chúng ta chuyển hóa động lực chính sách đó thành dòng vốn thực tế đầu tư vào các ngành chiến lược nhất của Việt Nam", Thành viên sáng lập Hội đồng quản trị VPCA nhấn mạnh.

Việt Nam đang phát triển nhanh chóng

Vài giờ sau họp báo, ông Max-F. Scheichenost thưởng thức món bún chả ở một góc phố Hà Nội và có chia sẻ trên trang cá nhân.

Ông Max-F. Scheichenost chia sẻ hình ảnh tại họp báo và món bún chả của Hà Nội. Ảnh: Max-F. Scheichenost

Ông viết: “Sáng nay, tôi đã thuyết trình tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) trong buổi họp báo VIPC Summit 2026 - các cuộc thảo luận xoay quanh đổi mới sáng tạo, vốn tư nhân, trí tuệ nhân tạo (AI) và giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam. Vài giờ sau, tôi ngồi trên một chiếc ghế nhựa nhỏ ở Hà Nội, thưởng thức món ăn đặc trưung, xung quanh là xe máy, người bán hàng rong và những công thức nấu ăn không thay đổi qua nhiều thế hệ”.

Theo ông, chính sự tương phản đó chính là điều làm nên nét đặc biệt của Việt Nam.

“Đất nước Việt Nam đang phát triển nhanh chóng khi có những founder đầy tham vọng, đầu tư ngày càng tăng, nhân tài đẳng cấp thế giới, nhưng không đánh mất văn hóa và truyền thống tạo nên bản sắc con người”, ông bày tỏ.