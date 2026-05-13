Đồng Nai sắp khởi công 3 tuyến đường kết nối sân bay Long Thành

Đường 769 đoạn qua khu tái định cư sân bay Long Thành (bên trái) và Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn (bên phải) sẽ được mở rộng, nâng cấp.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết, theo kế hoạch, tháng 6/2026 Đồng Nai sẽ khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm, chiến lược kết nối sân bay Long Thành (đường 769, đường 773 và đường 770B) với tổng vốn đầu tư khoảng 18.500 tỷ đồng.

Cả 3 dự án đều có tốc độ thiết kế 80 km/giờ, trong đó đường 769 năm 2027 sẽ hoàn thành, đường 773 và đường 770B hoàn thành năm 2028.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, các dự án nêu trên đã có chủ trương đầu tư từ năm 2021 nhưng phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, thu hồi đất. Đến nay, những vướng mắc cơ bản được giải quyết, các đơn vị đang phối hợp đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; triển khai khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, hoàn thiện các hồ sơ thủ tục, đảm bảo lựa chọn xong nhà thầu thi công xây lắp cả 3 dự án trước 30/6/2026.

Trong đó, Dự án mở rộng, nâng cấp đường 769 (dài gần 30 km), đến nay đã thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được hơn 70%; 3 xã, phường có dự án đi qua (Dầu Giây, Bình An, Long Thành) đang rà soát xác nhận nguồn gốc đất. Phấn đấu, cuối tháng 6/2026 bàn giao 30% mặt bằng phục vụ dự án.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 773 (dài gần 37 km) đi qua 6 xã, phường (Xuân Hòa, Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Xuân Đường), hiện đã cơ bản hoàn thành thông báo thu hồi đất; việc xác nhận nguồn gốc đất, tài sản gắn với đất đạt hơn 75%.

Cùng đó, Dự án xây dựng đường 770B (dài gần 43 km), đi qua địa bàn 5 xã, phường (Trảng Bom, Thống Nhất, Long Thành, Xuân Lộc, Long Khánh), đến nay việc xác nhận nguồn gốc đất đạt hơn 94%.

Việc triển khai 3 dự án nêu trên nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo quy hoạch trên địa bàn thành phố Đồng Nai; tăng cường khả năng lưu thông giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh Tây Nguyên; kết nối, rút ngắn thời gian di chuyển từ các địa phương của Đồng Nai đến sân bay Long Thành; giảm tải cho các tuyến Quốc lộ 1A, 51, 56, 20 đoạn qua Đồng Nai.

Đồng thời, kết nối ngũ giác công nghiệp Biên Hòa - Long Thành - Trảng Bom - Nhơn Trạch - Cẩm Mỹ. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Đồng Nai và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, ngoài 3 dự án nêu trên, quý III và quý IV năm nay dự kiến Đồng Nai sẽ khởi công thêm 8 dự án giao thông lớn với tổng vốn đầu tư khoảng 137.000 tỷ đồng gồm: đường Vành đai 4 – Thành phố Hồ Chí Minh (đường Vành đai 4); kéo dài tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên đến phường Trấn Biên và sân bay Long Thành; cầu Cát Lái; đường 769E; đường từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4; đường 768B; đường Bùi Văn Hoà và đường liên phường Trảng Dài - Tam Hiệp.