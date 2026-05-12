Chính thức tạm hoãn xuất cảnh đối với những người nộp thuế có tên sau đây

Ngày 11/5/2026, Thuế cơ sở 6 thành phố Hải Phòng đã có văn bản gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an; liên quan đến việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 4 người là đại diện pháp luật của các công ty trên địa bàn.

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Thuế cơ sở 6 thành phố Hải Phòng, các trường hợp này thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và quản lý xuất nhập cảnh do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Trong các thông báo tạm hoãn xuất cảnh, Thuế cơ sở 6 thành phố Hải Phòng cũng nêu rõ số tiền nợ thuế của từng công ty do các cá nhân làm đại diện pháp luật.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Tổng hợp từ các thông báo của Thuế thành phố Hải Phòng

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Ngày 28/2/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2025/NĐ-CP, quy định cụ thể về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Nghị định này được xem là bước siết chặt quản lý, đồng thời thiết lập rõ các tiêu chí về mức nợ, thời gian chậm nộp cũng như cơ chế thông báo, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Theo quy định tại Điều 3, bốn nhóm đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Thứ nhất, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh.

Những trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền nợ từ 50 triệu đồng trở lên và đã quá hạn nộp trên 120 ngày sẽ thuộc diện xem xét tạm hoãn xuất cảnh.

Thứ hai, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nếu doanh nghiệp hoặc hợp tác xã bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế, đồng thời có số nợ từ 500 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày, người đại diện theo pháp luật cũng có thể bị áp dụng biện pháp này.

Thứ ba, các trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Bao gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã đã ngừng hoạt động tại địa chỉ đăng ký, có khoản nợ thuế quá hạn và chưa thực hiện nghĩa vụ sau 30 ngày kể từ khi nhận thông báo sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Thứ tư, người chuẩn bị xuất cảnh để định cư hoặc người nước ngoài trước khi rời Việt Nam.

Những trường hợp này nếu còn nợ thuế quá hạn mà chưa hoàn thành nghĩa vụ cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm bảo đảm thu hồi nợ thuế cho ngân sách nhà nước, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Trong bối cảnh quản lý thuế ngày càng chặt chẽ, việc chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để tránh phát sinh những trở ngại khi làm thủ tục xuất cảnh.