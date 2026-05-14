Lễ khởi công, khánh thành 14 công trình, dự án trọng điểm tại 13 điểm cầu trên địa bàn thành phố. Đây là những công trình tiêu biểu thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục, văn hóa, y tế và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, đồng thời thể hiện ý chí, trí tuệ và khát vọng phát triển của thành phố.

Đáng chú ý, tại xã Gia Phúc đã diễn ra Lễ Khởi công Dự án Đầu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hoàng Diệu do Tập đoàn Hòa Phát đầu tư và phát triển .

Khu công nghiệp (KCN) Hoàng Diệu nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, liền kề cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Quốc lộ 37, cách trung tâm Hà Nội 55 km, cảng Đình Vũ 60 km, sân bay quốc tế Nội Bài 85 km và sân bay quốc tế Gia Bình 35 km.

Dự án có quy mô 245ha, tổng vốn đầu tư gần 3.400 tỷ đồng, do Công ty CP Phát triển Hạ tầng KCN Hoàng Diệu, đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Phát làm chủ đầu tư.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm cho thuê đất, nhà xưởng, kho bãi và văn phòng, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và logistics.

Theo kế hoạch, hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 sẽ hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư đầu tiên từ quý IV/2026.

KCN Hoàng Diệu là dự án được phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, đóng vai trò là nền tảng cho sản xuất xanh, đổi mới công nghệ và tăng trưởng bền vững.

KCN Hoàng Diệu ưu tiên thu hút các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và logistics, đặc biệt là các ngành sản xuất sử dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và yêu cầu ESG ngày càng nghiêm ngặt từ các tập đoàn đa quốc gia.

Bên cạnh quỹ đất công nghiệp, Dự án quy hoạch cơ sở lưu trú cho công nhân, người lao động và chuyên gia, cùng các dịch vụ tiện ích phục vụ KCN.

Tập đoàn Hòa Phát cam kết tập trung nguồn lực để triển khai dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và tuân thủ các quy định pháp luật, qua đó đóng góp vào thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, tăng thu ngân sách, cùng thành phố Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030.

Tại khu vực các phường Hòa Bình, Bạch Đằng và Nam Triệu (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải), Công ty Cổ phần KCN Taseco Hải Phòng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thủy Nguyên (Giai đoạn 1).

Dự án Khu công nghiệp Thủy Nguyên có quy mô Giai đoạn 1 là 247,88 ha với tổng mức đầu tư 3.939,775 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến trong 36 tháng. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, hiện đại và đồng bộ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh, bao gồm mạng lưới giao thông nội bộ, hệ thống cấp điện ổn định, cấp nước sạch, xử lý nước thải tập trung và hạ tầng viễn thông tiên tiến.

Khi hoàn thành và đi vào vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra hàng chục nghìn việc làm cho người lao động, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho nhân dân địa phương. Đồng thời, Khu công nghiệp Thủy Nguyên sẽ đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải Phòng trong công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Chủ đầu tư Dự án trao tặng 500 triệu đồng/ Quỹ An sinh xã hội 3 địa phương (Hòa Bình, Nam Triệu, Bạch Đằng).

Tại phường Hải An, UBND thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes khởi công xây dựng Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát.

Dự án Khu công nghiệp (KCN) Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, tổng vốn đầu tư của dự án đạt khoảng 2.252 tỷ đồng. Dự án được phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất hiện đại, giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường. Định hướng trên phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp xanh, bền vững của Hải Phòng nói riêng và vùng Đông Bắc Bộ nói chung.

Khi đi vào hoạt động, KCN Nam Tràng Cát sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng hiện đại, an toàn, đáp ứng nhu cầu đầu tư, vận hành các nhà máy, cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, đồng thời tạo công ăn việc làm chất lượng cao cho hàng chục nghìn lao động và góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Theo định hướng phát triển, KCN này được kỳ vọng trở thành điểm đến thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước, qua đó thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Đồng thời, dự án cũng góp phần tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy hoạt động thương mại - dịch vụ và hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại Hải Phòng theo hướng công nghiệp, dịch vụ.

Không chỉ mang ý nghĩa về phát triển kinh tế, dự án còn được kỳ vọng tạo động lực nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương.

Dự án sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ô tô, công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô cùng nhiều ngành nghề khác như điện tử, điện lạnh, công nghệ thông tin, viễn thông, thiết bị điện, công nghiệp nhẹ và công nghệ cao. Đây được xem là nền tảng để hình thành các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ và năng lực cạnh tranh cao.

Về vị trí, KCN Nam Tràng Cát thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Hải An, sở hữu vị trí chiến lược, kết nối toàn diện 5 loại hình giao thông: đường bộ - đường biển - đường sông - đường hàng không - đường sắt. Cụ thể, dự án kế cận cảng Lạch Huyện - cảng biển quốc tế duy nhất ở miền Bắc, di chuyển ra Sân bay quốc tế Cát Bi trong 10 - 15 phút, tới cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh trong chưa đầy 10 phút và kết nối dễ dàng với Trung tâm hành chính thành phố.

Sau khi hoàn thiện, hệ thống giao thông nội bộ của dự án còn kết nối trực tiếp với nhiều trục hạ tầng quan trọng như đường Vành đai 3, tuyến đường bao Đông - Nam đang thi công và tuyến đường sắt đô thị kết nối trung tâm thành phố với khu vực Bến Rừng. Hạ tầng cấp điện, cấp nước cũng được đánh giá đáp ứng đầy đủ nhu cầu vận hành của KCN trong tương lai.

Tại khu vực nút giao Bùi Viện, cầu Lãm Khê, phường Kiến An, UBND thành phố tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 qua địa bàn Kiến An (nay là các phường: Kiến An, Phù Liễn và xã Kiến Thụy) và Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo (nay là các xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải).

Theo quy hoạch, tuyến đường nối Quốc lộ 5 - Quốc lộ 10 đoạn từ đường Bùi Viện đến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua địa bàn các phường: Kiến An, Phù Liễn và xã Kiến Thụy có chiều dài khoảng 7,46 km; gồm mỗi chiều 03 làn xe ô tô và 01 dải đường bên, với tổng mức đầu tư 5.273,435 tỷ đồng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo (nay là các xã; Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hòa, Vĩnh Bảo, Vĩnh Hải) có chiều dài khoảng 7,958km, mỗi chiều 03 làn xe ô tô và 01 dải đường bên; chiều rộng mặt đường 22,5m, với tổng mức đầu tư: 3.757,343 tỷ đồng.

Các Dự án sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ tạo ra tuyến đường mới kết nối từ Quốc lộ 10, Quốc lộ 37 vào trung tâm thành phố; giảm thiểu lưu lượng giao thông trên Quốc lộ 10, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở kết cấu hạ tầng giao thông thành phố; hình thành không gian, phát triển kết cấu hạ tầng khung đô thị, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển kinh tế địa bàn khu vực; tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tại phường Lê Ích Mộc và Thiên Hương diễn ra Lễ khởi công Dự án xây dựng, kinh doanh, vận hành và quản lý công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên.

Dự án do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Hạnh làm chủ đầu tư, được triển khai trên địa bàn phường Lê Ích Mộc và phường Thiên Hương. Với tổng mức đầu tư 514,855 tỷ đồng, dự án có tổng diện tích khu vực lập quy hoạch là 200.186,25 m2.

Trong đó, phần lớn diện tích (199.641,82 m2) được dành để xây dựng cụm công nghiệp, diện tích còn lại (544,43 m2) là phần đất giao thông sử dụng chung. Tiến độ thực hiện dự án được triển khai từ tháng 01/2024 và dự kiến hoàn thành vào tháng 08/2027.

Mục tiêu trọng tâm của dự án là đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp làng nghề cơ khí và đúc Thủy Nguyên theo hướng đồng bộ, hiện đại và bảo đảm các tiêu chuẩn thân thiện với môi trường.

Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo ra một quỹ đất công nghiệp chất lượng cao để kinh doanh, vận hành và quản lý hạ tầng; qua đó thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư và các cơ sở sản xuất trên địa bàn Thủy Nguyên tập trung về một mối.

Việc hình thành Cụm công nghiệp không chỉ giúp giải quyết bài toán ô nhiễm môi trường tại các làng nghề truyền thống mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới.

Tại xã Kiến Hải, thành phố long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện tại xã Kiến Hải và xã Hùng Thắng. Theo quy mô được phê quyệt, dự án sẽ xây dựng mới 1 đơn nguyên cầu vượt sông Văn Úc bằng bê tông cốt thép dự ứng lực với bề rộng cầu 22,75m, chiều dài cầu 2.217m, bên cạnh đơn nguyên cầu hiện hữu. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Dự án được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông chiến lược khu vực phía Bắc; tăng cường kết nối liên vùng giữa Hải Phòng với các tỉnh đồng bằng sông Hồng; đồng thời mở ra dư địa phát triển mới về công nghiệp, logistics, thương mại và đô thị cho khu vực.

Cụ thể, Dự án sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng sẽ từng bước hoàn thiện tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) theo quy hoạch, tạo ra trục giao thông kết nối các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hóa; góp phần giảm tải cho các tuyến quốc lộ hiện hữu và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, dịch vụ và du lịch ven biển.

Lễ khởi công là dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm của thành phố cùng các đơn vị liên quan trong việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại theo định hướng chiến lược đã đề ra.

Ngoài ra, trên địa bàn Thành phố Hải Phòng cũng diễn ra Lễ Khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Bình Giang tại xã Nguyễn Lương Bằng; Lễ Khánh thành Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 tại xã Nguyễn Lương Bằng; Lễ Khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội thuộc khu dân cư mới xã Cẩm Điền - Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (cũ) tại xã Mao Điền; Lễ Khánh thành Công trình Đường dây và TBA 110kV Tứ Minh (Đại An 2) tại Khu công nghiệp Đại An mở rộng, xã Mao Điền;...