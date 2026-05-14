Lộ diện những địa phương vượt mốc tỷ USD thu hút vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026: Hà Nội, Hải Phòng 'vắng mặt', một tỉnh duy nhất vượt mốc 6 tỷ USD

Theo đó, vốn đăng ký cấp mới có 1.249 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 12,15 tỷ USD, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và gấp 2,2 lần về số vốn đăng ký. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 8,12 tỷ USD, chiếm 66,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 19,0%; các ngành còn lại đạt 1,72 tỷ USD, chiếm 14,2%.

Trong số 53 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong bốn tháng đầu năm 2026, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 6,05 tỷ USD, chiếm 49,8% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc 4,08 tỷ USD, chiếm 33,6%; Trung Quốc 524,1 triệu USD, chiếm 4,3%; Nhật Bản 462 triệu USD, chiếm 3,8%; Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) 329,2 triệu USD, chiếm 2,7%; Hà Lan 318,5 triệu USD, chiếm 2,6%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 316 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 3,13 tỷ USD, giảm 51,0% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 10,49 tỷ USD, chiếm 68,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,31 tỷ USD, chiếm 15,1%; các ngành còn lại đạt 2,48 tỷ USD, chiếm 16,3%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 976 lượt với tổng giá trị góp vốn 2,96 tỷ USD, tăng 61,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 325 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 445,13 triệu USD và 651 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 2,51 tỷ USD.

Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 1,89 tỷ USD, chiếm 63,9% giá trị góp vốn; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 321 triệu USD, chiếm 10,9%; ngành còn lại 747 triệu USD, chiếm 25,2%.

4 địa phương ghi nhận dòng vốn FDI vượt mốc tỷ USD

Xét theo địa bàn nhận vốn đầu tư, báo cáo cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2026, có 29/34 tỉnh, thành phố nhận đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài.

Trong đó, Thái Nguyên là địa phương có lượng vốn FDI cao nhất cả nước, với tổng vốn FDI đăng ký trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 6 tỷ USD, bỏ xa các địa phương khác về thu hút FDI. Cụ thể, địa phương đã cấp phép mới cho 12 dự án với tổng vốn đăng ký mới đạt 5,7 tỷ USD; 6 dự án đăng ký điều chỉnh vốn với tổng vốn đăng ký điều chỉnh khoảng 311 triệu USD; 1 dự án góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị khoảng 65 triệu USD.

Địa phương tiếp theo ghi nhận có dòng vốn FDI đổ về cao thứ hai cả nước là TPHCM với 3,9 tỷ USD. Trong đó, TPHCM đã cấp phép mới cho 683 dự án, với tổng vốn đăng ký mới đạt khoảng 1 tỷ USD; điều chỉnh vốn cho 85 dự án với tổng vốn điều chỉnh khoảng 413 triệu USD; 669 dự án góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị khoảng 2,45 tỷ USD.

Với hơn 2,2 tỷ USD cho 4 dự án mới, Nghệ An là địa phương có dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cao thứ 3 cả nước. Theo sau là Bắc Ninh với tổng vốn FDI trong 4 tháng đầu năm đạt khoảng 1,4 tỷ USD.