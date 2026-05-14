Cận cảnh thiết kế nút giao 'hoa thị' kết nối cầu Tứ Liên với Đại lộ sông Hồng
Theo thiết kế, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ xây dựng 2 nút giao kết nối với cầu Tứ Liên và đường dẫn tại khu vực Hồng Hà và Đông Anh. Trong đó, nút giao phía cầu Tứ Liên được thiết kế dạng hoa thị biến thể với nhiều tầng kết nối liên thông.
Trong hồ sơ kỹ thuật, nhà đầu tư cho biết khu vực phía Đông Anh (bờ tả) của cầu Tứ Liên được bố trí nút giao liên thông với các tuyến đường hiện hữu. Tuy nhiên, ở giai đoạn 1 (dự kiến hoàn thành năm 2027), dự án mới xây dựng điểm chờ, chưa hoàn thiện nút giao đầy đủ.
Từ thực tế này, nhà đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng cho biết sẽ triển khai hoàn thiện nút giao phía Đông Anh khi dự án thi công.
Tại phía nội thành (bờ hữu), theo hồ sơ dự án, nút giao cách đê Hữu Hồng khoảng 600m, được thiết kế dạng nút giao khác mức với kiến trúc bán hoa thị biến thể.
Khi triển khai Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, vị trí này sẽ được điều chỉnh còn cách đê Hữu Hồng khoảng 240m, lệch khoảng 360m so với phương án đã phê duyệt trước đó. Công trình vẫn được xây dựng theo dạng nút giao khác mức liên thông với nhiều nhánh kết nối khu vực.
Hình ảnh thiết kế hai nút giao giữa cầu Tứ Liên và trục cảnh quan sông Hồng:
Phối cảnh nút giao phía Đông Anh:
Phối cảnh nút giao phía Hồng Hà (nội thành) :
