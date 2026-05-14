Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh thiết kế nút giao 'hoa thị' kết nối cầu Tứ Liên với Đại lộ sông Hồng

Theo Anh Trọng | 14-05-2026 - 09:01 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Theo thiết kế, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng sẽ xây dựng 2 nút giao kết nối với cầu Tứ Liên và đường dẫn tại khu vực Hồng Hà và Đông Anh. Trong đó, nút giao phía cầu Tứ Liên được thiết kế dạng hoa thị biến thể với nhiều tầng kết nối liên thông.

Trong hồ sơ kỹ thuật, nhà đầu tư cho biết khu vực phía Đông Anh (bờ tả) của cầu Tứ Liên được bố trí nút giao liên thông với các tuyến đường hiện hữu. Tuy nhiên, ở giai đoạn 1 (dự kiến hoàn thành năm 2027), dự án mới xây dựng điểm chờ, chưa hoàn thiện nút giao đầy đủ.

Từ thực tế này, nhà đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng cho biết sẽ triển khai hoàn thiện nút giao phía Đông Anh khi dự án thi công.

Tại phía nội thành (bờ hữu), theo hồ sơ dự án, nút giao cách đê Hữu Hồng khoảng 600m, được thiết kế dạng nút giao khác mức với kiến trúc bán hoa thị biến thể.

Khi triển khai Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, vị trí này sẽ được điều chỉnh còn cách đê Hữu Hồng khoảng 240m, lệch khoảng 360m so với phương án đã phê duyệt trước đó. Công trình vẫn được xây dựng theo dạng nút giao khác mức liên thông với nhiều nhánh kết nối khu vực.

Hình ảnh thiết kế hai nút giao giữa cầu Tứ Liên và trục cảnh quan sông Hồng:

Phối cảnh nút giao phía Đông Anh:

Thiết kế nút giao Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng giao cầu Tứ Liên phía Đông Anh.

Theo thiết kế cầu Tứ Liên, giai đoạn 1 chưa xây dựng đầy đủ các tầng kết nối tại nút giao phía Đông Anh. Khi triển khai trục cảnh quan sông Hồng, phương án hoàn thiện nút giao liên thông đã được bổ sung trong hồ sơ thiết kế.

Phối cảnh nút giao phía Hồng Hà (nội thành) :

Thiết kế nút giao giữa cầu Tứ Liên và Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng phía nội thành (phường Hồng Hà).

Mặt bằng nút giao được khảo sát và lập theo hiện trạng thực tế.

Vị trí đường dẫn cầu Tứ Liên kết nối với Đại lộ cảnh quan sông Hồng (tuyến màu đỏ).

Tuyến An Dương - Âu Cơ là một trong những trục chính kết nối với nút giao, hiện có lưu lượng phương tiện lớn.

Đằng sau đề xuất nâng bảo hành công trình giao thông từ 2 năm lên 10 năm

Theo Anh Trọng

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sở hữu đường bờ biển dài 82km nhưng chưa được kích hoạt hết tiềm năng, loạt 'ông lớn' đề xuất đầu tư cảng biển tại một tỉnh miền Trung, cạnh tranh cùng Nghi Sơn, Vũng Áng

Sở hữu đường bờ biển dài 82km nhưng chưa được kích hoạt hết tiềm năng, loạt 'ông lớn' đề xuất đầu tư cảng biển tại một tỉnh miền Trung, cạnh tranh cùng Nghi Sơn, Vũng Áng Nổi bật

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cần mở rộng nguồn thu với loạt lĩnh vực sau

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cần mở rộng nguồn thu với loạt lĩnh vực sau Nổi bật

Đằng sau đề xuất nâng bảo hành công trình giao thông từ 2 năm lên 10 năm

Đằng sau đề xuất nâng bảo hành công trình giao thông từ 2 năm lên 10 năm

08:29 , 14/05/2026
Hà Nội dự kiến cho thuê vỉa hè tại một số tuyến phố ở phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

Hà Nội dự kiến cho thuê vỉa hè tại một số tuyến phố ở phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam

07:53 , 14/05/2026
Thị sát sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới sau 5 tháng khởi công, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có đánh giá gì?

Thị sát sân vận động 135.000 chỗ lớn nhất thế giới sau 5 tháng khởi công, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội có đánh giá gì?

18:24 , 13/05/2026
Ngày mai, Tập đoàn Hòa Phát chính thức khởi công KCN gần 3.400 tỷ đồng tại thành phố cảng lớn nhất miền Bắc

Ngày mai, Tập đoàn Hòa Phát chính thức khởi công KCN gần 3.400 tỷ đồng tại thành phố cảng lớn nhất miền Bắc

17:44 , 13/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên