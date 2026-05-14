Cận cảnh thiết kế nút giao 'hoa thị' kết nối cầu Tứ Liên với Đại lộ sông Hồng

Trong hồ sơ kỹ thuật, nhà đầu tư cho biết khu vực phía Đông Anh (bờ tả) của cầu Tứ Liên được bố trí nút giao liên thông với các tuyến đường hiện hữu. Tuy nhiên, ở giai đoạn 1 (dự kiến hoàn thành năm 2027), dự án mới xây dựng điểm chờ, chưa hoàn thiện nút giao đầy đủ.

Từ thực tế này, nhà đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng cho biết sẽ triển khai hoàn thiện nút giao phía Đông Anh khi dự án thi công.

Tại phía nội thành (bờ hữu), theo hồ sơ dự án, nút giao cách đê Hữu Hồng khoảng 600m, được thiết kế dạng nút giao khác mức với kiến trúc bán hoa thị biến thể.

Khi triển khai Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, vị trí này sẽ được điều chỉnh còn cách đê Hữu Hồng khoảng 240m, lệch khoảng 360m so với phương án đã phê duyệt trước đó. Công trình vẫn được xây dựng theo dạng nút giao khác mức liên thông với nhiều nhánh kết nối khu vực.

Hình ảnh thiết kế hai nút giao giữa cầu Tứ Liên và trục cảnh quan sông Hồng:

Phối cảnh nút giao phía Đông Anh:

Thiết kế nút giao Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng giao cầu Tứ Liên phía Đông Anh.

Theo thiết kế cầu Tứ Liên, giai đoạn 1 chưa xây dựng đầy đủ các tầng kết nối tại nút giao phía Đông Anh. Khi triển khai trục cảnh quan sông Hồng, phương án hoàn thiện nút giao liên thông đã được bổ sung trong hồ sơ thiết kế.

Phối cảnh nút giao phía Hồng Hà (nội thành) :

Thiết kế nút giao giữa cầu Tứ Liên và Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng phía nội thành (phường Hồng Hà).

Mặt bằng nút giao được khảo sát và lập theo hiện trạng thực tế.

Vị trí đường dẫn cầu Tứ Liên kết nối với Đại lộ cảnh quan sông Hồng (tuyến màu đỏ).