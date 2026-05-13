Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu cần mở rộng nguồn thu với loạt lĩnh vực sau

Bốn tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Báo cáo Bộ trưởng, Cục Thuế cho biết, giai đoạn 2021-2025, mặc dù nhiều khó khăn và thực hiện chính sách hỗ trợ về thuế quy mô lớn, ngành Thuế vẫn hoàn thành vượt toàn diện các mục tiêu Quốc hội giao. Thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng và giữ vai trò trụ cột trong huy động nguồn lực quốc gia.

"Năm 2026, ngành Thuế phải phấn đấu hoàn thành vượt dự toán ở tất cả các khoản thu, sắc thuế, địa bàn thu và phấn đấu tăng thu tối thiểu 10% so với thực hiện năm 2025 đã được Chính phủ, Bộ Tài chính giao. Giai đoạn 2026-2030 phấn đấu tổng thu ngân sách đạt tối thiểu 20% GDP, trong đó thu từ thuế, phí đạt tối thiểu 17% GDP. Ngành Thuế cần bám sát các diễn biến kinh tế trong và ngoài nước để kịp thời tham mưu Bộ Tài chính điều hành thu NSNN."

Trong đó, giai đoạn 2021-2025, tổng thu NSNN đạt khoảng 9,922 triệu tỷ đồng, vượt 19,5% mục tiêu Quốc hội giao; tỷ lệ huy động vào NSNN đạt 18,8% GDP, vượt mục tiêu không thấp hơn 16% GDP; thu từ thuế, phí đạt 7,77 triệu tỷ đồng. Riêng số thu do cơ quan thuế quản lý trong giai đoạn này đạt 8,527 triệu tỷ đồng, vượt 24,1% dự toán.

Tỷ trọng thu do cơ quan thuế quản lý trong tổng thu NSNN tăng đều qua các giai đoạn: từ 81% giai đoạn 2011-2015, lên 82,1% giai đoạn 2016-2020 và đạt khoảng 85,9% trong giai đoạn 2021-2025.

Như vậy, ngành Thuế tiếp tục duy trì chuỗi 5 năm liên tiếp hoàn thành và vượt dự toán thu, qua đó góp phần bảo đảm nguồn lực cho phát triển kinh tế – xã hội và ổn định tài chính quốc gia, Cục Thuế cho biết.

Năm 2026, trong bối cảnh còn nhiều biến động khó lường, ngành Thuế tiếp tục được giao dự toán thu ở mức rất cao: 2.242 ngàn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 2.199 ngàn tỷ đồng, riêng thuế, phí nội địa 1.558 ngàn tỷ đồng.

Bằng sự nỗ lực của toàn ngành, 4 tháng đầu năm 2026, số thu ngân sách do cơ quan quản lý thuế quản lý đạt 1.006 ngàn tỷ đồng, bằng 44,9% dự toán và tăng 16,7% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng 28,3% so cùng kỳ, tiếp tục là động lực chính của tăng trưởng thu.

Ngành Thuế cần phấn đấu ngang tầm các cơ quan thuế của các quốc gia phát triển

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá cao kết quả ngành Thuế đạt được trong giai đoạn vừa qua. Bộ trưởng đặc biệt biểu dương 4 thành tựu nổi bật ngành Thuế đạt được.

Thành tựu thứ nhất là nhiều năm liền luôn hoàn thành và hoàn thành vượt rất cao dự toán. Trong đó có việc thu đúng, thu đủ kịp thời các nguồn thu; đặc biệt là nguồn thu từ kinh doanh trên không gian mạng, thu từ thương mại điện tử.

Thành tựu thứ hai là công tác chuyển đổi số. Ngành Thuế đã chuyển đổi số rất mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ thông tin triển khai rất sớm, thu được kết quả rất cao.

"Việc giới thiệu 2 giải pháp ứng dụng công nghệ vừa mới được triển khai để phục vụ công tác quản lý thuế và hỗ trợ người nộp thuế đã minh chứng cho công tác chuyển đổi số của ngành Thuế", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: VGP

Thành tựu thứ ba là ngành Thuế đã rất nỗ lực trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Kết quả cải cách mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và người nộp thuế.

Thành tựu thứ tư là ngành Thuế đã triển khai có hiệu quả công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy; qua nhiều lần sắp xếp đến nay ngành Thuế đã tinh gọn, nhẹ mạnh, hoạt động hiệu quả trên mọi mặt công tác.

Chỉ đạo về định hướng chiến lược và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2026-2030, Bộ trưởng yêu cầu, toàn ngành Thuế cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hơn nữa, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Bộ trưởng giao mục tiêu giai đoạn 2026-2030, ngành Thuế phấn đấu tổng thu ngân sách đạt tối thiểu 20% GDP, trong đó thu từ thuế, phí đạt tối thiểu 17% GDP. Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, nhiệm vụ phía trước của ngành Thuế sẽ rất nặng nề trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và thách thức.

"Năm 2026, ngành Thuế phải phấn đấu hoàn thành vượt dự toán ở tất cả các khoản thu, sắc thuế và địa bàn thu, đồng thời bảo đảm mức tăng tối thiểu 10% so với kết quả năm 2025. Giai đoạn 2026–2030, mục tiêu đặt ra là tổng thu ngân sách đạt ít nhất 20% GDP, trong đó thu từ thuế và phí đạt tối thiểu 17%", Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu chỉ đạo.

Đặc biệt, Bộ trưởng nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt trong công tác thuế là phải thực hiện đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thu thuế phải thu được lòng dân".

Bộ trưởng đặc biệt lưu ý về công tác thu NSNN, ngành Thuế cần chuyển đổi căn bản từ tư duy "thu ngân sách" sang "quản trị nguồn thu", lấy nuôi dưỡng, mở rộng cơ sở thu làm trọng tâm, đảm bảo nguồn lực bền vững cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số" của đất nước giai đoạn 2026-2030.

Đối với công tác hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật thuế, Bộ trưởng yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật về thuế dưới góc độ cơ quan thực thi để kiến nghị tháo gỡ kịp thời, đưa chính sách thuế thực sự trở thành công cụ vĩ mô hiệu quả, khơi thông nguồn lực, tạo đà cho sản xuất kinh doanh phát triển. Công tác xây dựng, cải cách chính sách thuế phải hướng tới mục tiêu: Tăng cường mở rộng cơ sở thuế; kiến tạo phát triển; hội nhập quốc tế.

"Ngành Thuế cần phấn đấu ngang tầm các cơ quan thuế của các quốc gia phát triển, tiên tiến trên thế giới với hệ thống quản trị thuế thông minh, là cấu phần trọng yếu của hạ tầng kinh tế số quốc gia" - Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đặt ra yêu cầu.

Trong công tác quản lý thuế, Bộ trưởng yêu cầu tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các nguồn thu, đặc biệt là thương mại điện tử, kinh tế số, tài sản số, giao dịch liên kết. Quyết liệt đấu tranh chống gian lận hóa đơn, gian lận hoàn thuế... Siết chặt quản lý nợ thuế, không để phát sinh nợ ảo; phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế phải được triển khai theo định hướng dẫn dắt; phải có phương châm "cái đẹp dẹp cái xấu", "tiếng hát át tiếng bom". Chủ động nhận diện sớm các rủi ro, khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế để hướng dẫn, hỗ trợ từ sớm, từ xa, hạn chế vi phạm và giảm chi phí tuân thủ. Thực sự trở thành đối tác tin cậy, đồng hành cùng người nộp thuế, để từ đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật tự nguyện, xây dựng một xã hội nộp thuế văn minh.