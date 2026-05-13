Thống nhất hướng tuyến 2 tuyến metro kết nối sân bay Long Thành

Ngày 12-5, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà và Sở Xây dựng đã đi khảo sát thực tế, làm việc với Sở Xây dựng TPHCM, Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM cùng Ban Quản lý dự án Long Thành (thuộc ACV) để nghe báo cáo phương án hướng tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Long Thành.

Các cơ quan chức năng TP Đồng Nai và TPHCM đánh giá các phương án hướng tuyến kết nối 2 tuyến metro vào khu vực nhà ga trong Sân bay Long Thành.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết mục tiêu của TP Đồng Nai đầu tư Tuyến metro kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố, sân bay Long Thành là hình thành tuyến metro kết nối với tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, chạy xuyên suốt từ ga trong khu vực Sân bay Long Thành đến ga Bến Thành. Từ đó, rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành đến trung tâm TPHCM còn khoảng hơn 30 phút.

Theo quy hoạch, khu vực sân bay Long Thành sẽ có 3 tuyến đường sắt lớn gồm: tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành cùng dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành.

Các tuyến này được định hướng đầu tư dọc theo quỹ đất trống giữa trục đường chính sân bay Long Thành, đồng thời xây dựng hệ thống nhà ga để kết nối trực tiếp với ga hành khách của sân bay.

Riêng 2 tuyến metro, TP Đồng Nai và TPHCM đã thống nhất nguyên tắc bố trí không gian tuyến đi vào sân bay. Theo đó, tuyến metro kéo dài Bến Thành - Suối Tiên do TP Đồng Nai triển khai sẽ đi bên trái tuyến đường T1 theo hướng từ quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành. Trong khi đó, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành sẽ đi bên phải tuyến T1 để kết nối vào khu vực nhà ga hành khách.

Theo đề xuất, dự án kéo dài tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đến trung tâm hành chính TP Đồng Nai và sân bay Long Thành sẽ bắt đầu từ ga S0 ở Tân Vạn, vượt sông Đồng Nai rồi đi dọc Quốc lộ 1 để kết nối vào ga SC tại trung tâm hành chính mới của TP Đồng Nai.

Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Sau đó, tuyến tiếp tục đi theo hành lang quy hoạch đường sắt dọc tuyến ĐT771, vượt cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây để kết nối vào ga SA và tiếp cận hành lang đường sắt đi vào sân bay Long Thành.

Dự án được nghiên cứu theo loại hình đường sắt đô thị MRT với tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 60.261 tỉ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 4.323 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2025 đến 2029.

UBND TP Đồng Nai đánh giá việc kết nối giao thông giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành là yêu cầu cấp thiết nhằm phục vụ quá trình khai thác song song hai sân bay trong tương lai. Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, nơi đây sẽ chia sẻ lượng hành khách và hàng hóa rất lớn với sân bay Tân Sơn Nhất.