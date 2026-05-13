Quy trình mới về thu BHXH, cấp sổ BHXH và thẻ BHYT

BHXH Việt Nam vừa ban hành quyết định số 366/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo hướng phân cấp rõ trách nhiệm, đẩy mạnh số hóa và tăng kiểm soát tình trạng chậm, trốn đóng bảo hiểm.

BHXH Việt Nam ban hành quy trình mới về thu và cấp sổ, thẻ

Theo đó, quy trình mới áp dụng trong toàn hệ thống BHXH nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trên cơ sở tự kê khai, tự chịu trách nhiệm.

Quy trình quy định rõ trách nhiệm của từng cấp. Trong đó, BHXH cơ sở thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thu tiền đóng, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, xác nhận quá trình tham gia và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân.

BHXH tỉnh xử lý các hồ sơ thuộc thẩm quyền, hỗ trợ giải quyết vướng mắc phát sinh. BHXH Việt Nam thực hiện thu ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm và xử lý các trường hợp vượt thẩm quyền.

Điểm đáng chú ý là quy trình mới tiếp tục đẩy mạnh giao dịch điện tử. Người tham gia có thể sử dụng sổ BHXH điện tử để giải quyết chế độ BHXH, BHTN; dùng thẻ BHYT điện tử trên ứng dụng VNeID mức độ 2, VssID hoặc email khi khám chữa bệnh.

Hệ thống phần mềm sẽ tự động xác thực thông tin người tham gia với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, dân cư và cư trú. Nếu hồ sơ đầy đủ, hệ thống tự động cập nhật dữ liệu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử và xác nhận quá trình đóng bảo hiểm.

Theo quy trình mới, thời gian hướng dẫn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ nếu chưa đầy đủ không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận.

BHXH Việt Nam cũng tăng cường quản lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm. Hệ thống phần mềm sẽ tự động xác định trạng thái vi phạm, gửi thông báo đôn đốc đến đơn vị sử dụng lao động. Người lao động có thể theo dõi tình trạng đóng BHXH, BHYT, BHTN của doanh nghiệp qua ứng dụng VssID.

Trường hợp doanh nghiệp chậm hoặc trốn đóng BHYT khiến người lao động chưa được cấp thẻ, đơn vị phải hoàn trả toàn bộ chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT mà người lao động đã tự chi trả.

Theo BHXH Việt Nam, việc ban hành quy trình mới nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý theo hướng công khai, minh bạch, hiện đại; nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.