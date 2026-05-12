Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ tháng 7, một địa phương được tăng mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa gấp 2 lần

Hoàng Nguyễn | 12-05-2026 - 09:09 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Địa phương này được phép áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính cao hơn nhưng không vượt quá 2 lần mức phạt chung do Chính phủ quy định trong nhiều lĩnh vực.

Theo Luật Thủ đô 2026, từ ngày 01/7/2026, Hà Nội được phép áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính cao hơn nhưng không vượt quá 02 lần mức phạt chung do Chính phủ quy định trong nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô 2026 quy định Hội đồng nhân dân Thành phố được quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố cao hơn nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt chung và thẩm quyền phạt tiền tương ứng do Chính phủ quy định đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng.

Các lĩnh vực được áp dụng gồm văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Ngoài cơ chế tăng mức xử phạt, điểm a khoản 1 Điều 14 còn cho phép Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chức danh, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khác với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đồng thời quyết định chính sách đầu tư nguồn lực để bảo đảm quản lý nhà nước tập trung, thống nhất, hiệu quả trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

So với Luật Thủ đô 2024, phạm vi trao quyền xử phạt và cơ chế áp dụng mức phạt cao hơn tại Luật Thủ đô 2026 đã được mở rộng đáng kể, tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội chủ động hơn trong xử lý vi phạm và quản lý đô thị đặc thù của Thủ đô.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM sắp khởi động loạt dự án tổng vốn hơn 10 tỷ USD

Bí thư Trần Lưu Quang: TP.HCM sắp khởi động loạt dự án tổng vốn hơn 10 tỷ USD Nổi bật

Dấu mốc quan trọng tại công trình cầu đi bộ 1.000 tỷ qua sông Sài Gòn

Dấu mốc quan trọng tại công trình cầu đi bộ 1.000 tỷ qua sông Sài Gòn Nổi bật

Tư nhân tham gia kiến tạo hạ tầng: khi doanh nghiệp bước vào “phần khó” của nền kinh tế

Tư nhân tham gia kiến tạo hạ tầng: khi doanh nghiệp bước vào “phần khó” của nền kinh tế

08:00 , 12/05/2026
Cơ quan Thuế công khai danh sách nợ tiền thuế

Cơ quan Thuế công khai danh sách nợ tiền thuế

17:33 , 11/05/2026
Tất cả chủ xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ... trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Tất cả chủ xe vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ... trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

17:10 , 11/05/2026
Hà Nội có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

Hà Nội có thêm 2 Phó chủ tịch UBND thành phố

16:30 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên