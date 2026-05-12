Từ tháng 7, một địa phương được tăng mức xử phạt vi phạm hành chính tối đa gấp 2 lần

Theo Luật Thủ đô 2026, từ ngày 01/7/2026, Hà Nội được phép áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính cao hơn nhưng không vượt quá 02 lần mức phạt chung do Chính phủ quy định trong nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, điểm b khoản 1 Điều 14 Luật Thủ đô 2026 quy định Hội đồng nhân dân Thành phố được quy định mức tiền phạt vi phạm hành chính trên địa bàn Thành phố cao hơn nhưng không quá 02 lần mức tiền phạt chung và thẩm quyền phạt tiền tương ứng do Chính phủ quy định đối với hành vi vi phạm hành chính tương ứng.

Các lĩnh vực được áp dụng gồm văn hóa, quảng cáo, đất đai, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, an toàn thực phẩm, giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường, an ninh, trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Ngoài cơ chế tăng mức xử phạt, điểm a khoản 1 Điều 14 còn cho phép Hội đồng nhân dân Thành phố quy định chức danh, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính khác với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; đồng thời quyết định chính sách đầu tư nguồn lực để bảo đảm quản lý nhà nước tập trung, thống nhất, hiệu quả trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và trật tự đô thị.

So với Luật Thủ đô 2024, phạm vi trao quyền xử phạt và cơ chế áp dụng mức phạt cao hơn tại Luật Thủ đô 2026 đã được mở rộng đáng kể, tạo cơ sở pháp lý để Hà Nội chủ động hơn trong xử lý vi phạm và quản lý đô thị đặc thù của Thủ đô.