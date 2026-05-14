TP.HCM đề xuất làm cấp bách 27 dự án giao thông trọng điểm gần 300.000 tỷ đồng

Theo báo cáo khẩn của Sở Xây dựng TP.HCM gửi Sở Tài chính, về rà soát các dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố, cơ quan này đề xuất 58 dự án phải thực hiện theo yêu cầu cấp bách, phủ đều từ giao thông, nhà ở, dự án chống ngập, bảo vệ môi trường, phát triển đô thị.

Đặc biệt, Sở Xây dựng cho biết trên cơ sở các nghị quyết, chương trình hành động của Thành ủy TP.HCM và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với TP.HCM về giảm ùn tắc giao thông, kết nối liên vùng, chống ngập, chỉnh trang đô thị, cải tạo kênh rạch, phát triển nhà ở xã hội, tái định cư và hạ tầng xã hội, Sở Xây dựng đề xuất triển khai 27 dự án giao thông trọng điểm, với tổng vốn gần 300.000 tỷ đồng.

Trong nhóm dự án đề xuất triển khai giai đoạn 2026-2030 tại TP.HCM theo yêu cầu cấp bách, thực hiện ngay, có 27 dự án giao thông, tổng vốn gần 300 tỷ đồng.

Phần lớn các dự án trọng điểm này tập trung vào mục tiêu tăng cường kết nối liên vùng, mở rộng các cực tăng trưởng mới, và do vốn tư nhân đầu tư.

Nổi bật như đường Vành đai 4 TP.HCM, cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành, tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài) kết nối Tây Ninh, nâng cấp Vành đai 3 đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn - Phú Lợi và cầu Thủ Thiêm 4.

Trong đó, nhiều dự án quy mô lớn, vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, như dự án xây dựng trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), với tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỷ đồng; dự án nâng cấp trục đường Trường Chinh - Cộng Hoà (từ ngã tư An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất) với tổng vốn khoảng 15.700 tỷ đồng;

Hay tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu kết nối cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Vành đai 3, tổng vốn dự kiến gần 8.800 tỷ đồng; dự án mở rộng khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu hơn 10.000 tỷ đồng, mở rộng quốc lộ 13 hơn 20.000 tỷ đồng...

Dự án đường Vành đai 4 qua nhiều tỉnh thành Đông Nam bộ là trục kết nối liên vùng ở khu vực kinh tế phía Nam, được đề xuất là công trình cấp bách.

Đây được xem là dự án đặc biệt quan trọng nhằm xử lý ùn tắc khu vực cảng lớn nhất cả nước, đồng thời tăng hiệu quả khai thác các tuyến giao thông liên vùng.

Ngoài ra, các dự án như nút giao Gò Công trên Vành đai 3, tạo liên kết trực tiếp giữa xa lộ Hà Nội, Vành đai 2 và Vành đai 3, góp phần tháo gỡ áp lực giao thông khu vực Thủ Đức cũ hơn 12.400 tỷ đồng; cầu đường Bình Tiên nối từ quận trung tâm sang khu Nam, tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng, kỳ vọng hình thành trục giao thông chiến lược mới kết nối trung tâm với các khu đô thị, cảng biển và hệ thống vành đai... cũng là những công trình cấp bách phải thực hiện ngay.

Tại các điểm nóng ùn tắc, TP.HCM dự kiến đầu tư thêm nhiều cầu vượt thép và nút giao mới tại khu vực Sóng Thần, nút giao đường 3 Tháng 2 - Lê Đại Hành - Lý Thường Kiệt, ngã sáu Công trường Dân Chủ cùng một số cầu vượt trên quốc lộ 51 nhằm giảm áp lực giao thông.

Cùng với hạ tầng giao thông, 14 dự án hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị ven sông, kênh rạch như cải tạo rạch Thủ Đức, suối Linh Tây, kênh Hy Vọng, rạch Cây Liêm, chỉnh trang bờ nam kênh Đôi và rạch Xóm Củi, cũng được đề xuất trong nhóm thực hiện cấp bách.

Cùng với giao thông, nhiều dự án chống ngập, bảo vệ môi trường cũng là nhóm dự án được đề xuất phải thực hiện ngay.

Với công trình chống ngập, bảo vệ môi trường, Thành phố sẽ thực hiện 8 dự án chống ngập, xử lý nước thải, bao gồm nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thu gom.

Một loạt dự án nhà ở xã hội và tái định cư trọng điểm cũng nằm trong danh sách đầu tư cấp bách, phục vụ tái định cư cho di dời nhà ven sông, chỉnh trang đô thị. TP.HCM dự kiến đầu tư dự án nhà ở quy mô lớn, như khu nhà ở tái định cư tại số 400 Nguyễn Duy; khu tái định cư Cảng sông Phú Định; các dự án tái định cư tại 467 - 469 Bến Bình Đông, khu đất 338 và 1387 Bến Bình Đông.

Cùng với đó là thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội như khu đất 617 - 629 Bến Bình Đông; dự án nhà ở xã hội 3,15ha tại Tiểu khu 3 thuộc Khu tái định cư Long Bửu giai đoạn 2; dự án hỗn hợp nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật tại khu đất 3,17ha Khu tái định cư Long Sơn; cùng khu chung cư nhà ở xã hội rộng hơn 4ha trong Khu dân cư Nam Rạch Chiếc.

Các dự án này được kỳ vọng góp phần mở rộng quỹ nhà ở xã hội, đảm bảo chỗ ở ổn định cho người dân diện giải tỏa, tái định cư và người thu nhập thấp, đồng thời phục vụ chiến lược chỉnh trang đô thị toàn diện của TP.HCM.