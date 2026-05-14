Theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sau sáp nhập, ba tỉnh Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa vẫn giữ định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó, vào ngày 7/4, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập TP. Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Hiện các địa phương này đang tăng tốc triển khai mọi nguồn lực để sớm hoàn tất các tiêu chí theo lộ trình đề ra.

Bắc Ninh

Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bắc Ninh phấn đấu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Địa phương được định hướng là trung tâm kinh tế, văn hóa năng động của khu vực phía Bắc; một trong những cực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, hiện đại.

Vào ngày 4/5, tỉnh đã tổ chức Hội nghị rà soát các tiêu chí, xây dựng Đề án thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương. Tại đây, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị hoàn thiện báo cáo trình Trung ương trong thời gian sớm nhất.

Thông qua rà soát, Bắc Ninh được đánh giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Tỉnh đã đạt 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15, với quy mô dân số gần 4 triệu người, diện tích tự nhiên hơn 4.700 km², tỷ lệ đô thị hóa trên 55%, tỷ lệ phường đạt trên 33%. Các chỉ tiêu về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Đối với tiêu chuẩn đô thị loại I, Bắc Ninh đã đạt 13/15 tiêu chuẩn; còn 2 tiêu chí cần tiếp tục hoàn thiện liên quan đến tỷ lệ phường đạt trình độ phát triển đô thị loại II và nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Khánh Hòa

Khánh Hòa cũng đặt mục tiêu gia nhập nhóm thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2030. Cũng trong giai đoạn này, tỉnh định hướng trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Vào ngày 26/3, Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp rà soát các tiêu chuẩn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Báo cáo của Sở Nội vụ cho thấy, tỉnh đã đạt 4/7 tiêu chuẩn theo quy định, gồm: Quy mô dân số; diện tích tự nhiên; tỷ lệ đô thị hóa; vị trí, chức năng. Các tiêu chuẩn chưa đáp ứng là tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã; đô thị loại I; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Để giải quyết những tiêu chí chưa đạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Hà đã yêu cầu Sở Xây dựng trực tiếp kiểm tra, đánh giá thực tế các đơn vị dự kiến nâng cấp lên phường để đảm bảo đạt tiêu chuẩn đô thị loại II, đồng thời hướng dẫn các địa phương về chỉ số tỷ lệ dân số đô thị.

Ninh Bình

Quy hoạch tỉnh chỉ rõ mục tiêu đến năm 2030, Ninh Bình trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng, cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo.

Ngày 21/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về phát triển đô thị Ninh Bình đến năm 2030, hướng tới mục tiêu trọng tâm là đưa địa phương đạt tiêu chí đô thị loại I, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mang đặc trưng đô thị di sản thiên niên kỷ.

Theo Kế hoạch, để phát triển đô thị Ninh Bình bứt phá, lộ trình tập trung vào 3 chiến lược: Tăng trưởng GRDP bình quân đạt tối thiểu 11%/năm; đạt tỷ lệ đô thị hóa 60,1% vào năm 2030; đầu tư vào các đại dự án hạ tầng chiến lược.

Về lộ trình thực hiện, trong giai đoạn 2026-2027, tỉnh triển khai đồng loạt việc lập quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và xác định các dự án đầu tư khắc phục tiêu chí còn thiếu. Giai đoạn 2027-2028, tỉnh dự kiến đầu tư hoàn thiện tiêu chuẩn đô thị loại II cho các địa phương hiện hữu gồm: Hoa Lư, Nam Định, Phủ Lý, Tam Điệp.

Đến giai đoạn 2028-2029, Ninh Bình chính thức lập Đề án đề nghị công nhận đô thị Ninh Bình đạt tiêu chí đô thị loại I và Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương. Vào năm 2030, tỉnh hoàn thành nhiệm vụ thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh

Vào ngày 7/4, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 20-KL/TW về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính của tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 và trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045.

Để thực hiện định hướng trên, trong thời gian qua, việc đầu tư nguồn lực cho các công trình hạ tầng giao thông là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các công trình như cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, cầu Bạch Đằng, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, hệ thống cảng biển nước sâu, cầu Cửa Lục, cầu Vân Đồn… đã làm thay đổi căn bản diện mạo và khả năng kết nối của tỉnh. Bên cạnh đó, dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh được khởi công vào 12/4 được kỳ vọng tạo đột phá về kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng, liên vùng.

Về phát triển đô thị, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương có diện tích tự nhiên 6.231,3km², quy mô dân số 1.519.647 người với 54 đơn vị hành chính cấp xã gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 84,55%, cao hơn rất nhiều so với mức tiêu chuẩn 45% đối với thành phố trực thuộc Trung ương.



