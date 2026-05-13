Israel sắp mở đường bay thẳng tới Hà Nội

Buổi làm việc giữa Thương vụ cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Ban lãnh đạo El Al Airlines

Theo ông Shlomi Zafrany, El Al Airlines đang lên kế hoạch mở đường bay thẳng trực tiếp từ Israel tới Hà Nội (Việt Nam) và đề nghị Thương vụ cùng Đại sứ quán hỗ trợ hãng triển khai thuận lợi kế hoạch này.

Theo đó, chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ được khai trương vào ngày 24/10/2026 từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv tới sân bay Nội Bài ở Hà Nội.

Trước mắt, theo lịch bay thí điểm mùa đông trong giai đoạn từ ngày 24/10/2026-25/3/2027, El Al Airlines sẽ duy trì tần suất bay 3 chuyến/tuần, sử dụng loại tàu bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner. Khi số lượng khách đi lại tăng lên, sẽ có thể tăng thêm số lượng chuyến bay.

Chiều đi xuất phát từ Tel Aviv, dự kiến thời gian bay là 9 tiếng 35 phút, số hiệu chuyến bay LY097 khởi hành lúc 23h50' vào các ngày Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Bảy hằng tuần và đến Hà Nội vào lúc 13h25' chiều ngày hôm sau theo giờ địa phương.

Chiều về xuất phát từ Hà Nội, thời gian bay dự kiến là là 11 tiếng 10 phút, số hiệu chuyến bay LY098 khởi hành lúc 16h vào các ngày Chủ Nhật, Thứ Ba, Thứ Năm hàng tuần và đến Tel Aviv lúc 22h10' cùng ngày.

Với kế hoạch trên, phía El Al Airlines đề nghị Thương vụ-Đại sứ quán duy trì liên hệ thường xuyên để tiếp tục hỗ trợ hãng mở rộng hợp tác với thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Đáp lại đề nghị của phía Israel, ông Lê Thái Hòa, Tham tán Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Israel hoan nghênh việc El Al Airlines xây dựng kế hoạch triển khai mở đường bay thẳng tới Việt Nam với lịch trình bay cụ thể.

Đồng thời, ông cho biết luôn sẵn sàng hỗ trợ tích cực và kết nối El Al Airlines với các đối tác Việt Nam phù hợp để các bên tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh cùng nhau có lợi.

Theo yêu cầu của phía El Al Airlines, Thương vụ-Đại sứ quán đã giải đáp, hướng dẫn các thủ tục liên quan đến xin cấp phép bay, visa cho thành viên tổ bay bao gồm phi hành đoàn và tiếp viên để hãng tuân thủ, thực hiện với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam cũng như phối hợp với đối tác đầu mối của hãng tại Việt Nam triển khai thực hiện.

Ngoài ra, đại diện Thương vụ và Đại sứ quán cũng trao đổi về các nội dung mà El Al Airlines quan tâm, bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ El Al Airlines trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đường bay thẳng tới Việt Nam.