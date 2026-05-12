Hải Phòng đón tin vui

Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Bộ Nội vụ, PAR INDEX là công cụ quan trọng để đánh giá toàn diện, khách quan và đa chiều kết quả cải cách hành chính; giúp các bộ, ngành, địa phương nhận diện rõ những điểm mạnh, tồn tại, hạn chế để có giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ nhân dân. Năm 2025 là năm thứ 14 triển khai đánh giá chỉ số này ở cấp tỉnh.

Đáng chú ý, Bộ Nội vụ đã cập nhật bộ tiêu chí đánh giá mới theo Quyết định số 1187/QĐ-BNV ngày 15/10/2025 nhằm phù hợp với yêu cầu thực tiễn và thúc đẩy thực hiện các mục tiêu cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ. Việc đánh giá được thực hiện trên nền tảng số, kết hợp giữa định lượng và định tính, có sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, công chức..

Năm 2025, Bộ Nội vụ đã tiến hành khảo sát gần 99.700 phiếu, trong đó có hơn 35.600 phiếu của người dân để đo lường mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Kết quả báo cáo cho thấy, ở cấp tỉnh, PAR INDEX 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với giá trị trung bình đạt 89,96%, cao nhất từ trước tới nay và tăng 1,59% so với năm 2024.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Hải Phòng đứng đầu cả nước với kết quả 95,37%. Năm 2025, công tác cải cách hành chính của Hải Phòng tiếp tục có nhiều thành tựu đột phá, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế và sự hài lòng của người dân.

Thành phố Hải Phòng đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết cho phép thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định và hấp dẫn.

Top 10 địa phương có chỉ số cải cách hành chính tốt nhất cả nước. Nguồn: Bộ Nội vụ

Năm 2025, Hải Phòng tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ở mức 2 con số, đạt 11,81%, gấp 1,47 lần tăng trưởng bình quân cả nước và trở thành địa phương duy nhất cả nước 11 năm liên tiếp duy trì mức tăng trưởng 2 con số; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 187.000 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư trong nước đạt con số kỷ lục với hơn 371 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 8,3 lần so với cùng kỳ.

Một số địa phương khác cũng đã thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính, như: Quảng Ninh, đạt 93.16%, xếp thứ 02/34; Đồng Nai, đạt 93.10%, xếp thứ 03/34; Ninh Bình, đạt 93.08%, xếp thứ 04/34 và Hà Nội, đạt 92.90%, xếp thứ 05/34.

Trong khi đó, Cao Bằng đứng cuối bảng xếp hạng với 82,73%. Một số địa phương khác có kết quả thấp như Lai Châu và Lạng Sơn.

Theo Bộ Nội vụ, năm 2025 có 6/8 chỉ số thành phần của cấp tỉnh tăng điểm, trong đó "Cải cách tài chính công" tăng mạnh nhất với 4,99%.

"Cải cách thủ tục hành chính" tiếp tục là lĩnh vực đạt kết quả cao nhất với giá trị trung bình 98,14%; tất cả các địa phương đều đạt trên 90%. Hải Phòng dẫn đầu ở nội dung này với 99,92%.

Ở lĩnh vực "Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước", giá trị trung bình đạt 84,89%. Ninh Bình dẫn đầu với 97,17%, trong khi Cao Bằng xếp cuối với 71,19%.

Đặc biệt, chỉ số "Tác động của cải cách hành chính đến người dân và phát triển kinh tế - xã hội" đạt trung bình 83,96%, tăng 2,48% so với năm trước. Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu ở nội dung này với 92,45%.

Bộ Nội vụ đánh giá, năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách nền hành chính quốc gia, gắn với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia. Những cải cách đồng bộ đã góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân.

Tuy nhiên, kết quả đánh giá cũng cho thấy vẫn còn một số nội dung cải cách hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phát triển và kỳ vọng của người dân. Đây được xem là cơ sở để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đề ra giải pháp khắc phục trong giai đoạn tiếp theo.