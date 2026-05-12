Hàng Xanh - Bình Triệu vào "tầm ngắm" cải tạo quy mô lớn

Ngày 11-5, UBND TPHCM có công văn gửi các đơn vị liên quan đến việc đề xuất nghiên cứu dự án Đầu tư cải tạo hạ tầng giao thông tại khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu, theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, UBND TPHCM thống nhất đề nghị của Sở Tài chính và ý kiến của các sở ngành, đơn vị liên quan về việc giao Liên danh nhà đầu tư gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM, Công ty TNHH Đối tác Công tư CII và Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng IMIC nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất Dự án cải tạo hạ tầng giao thông khu vực Hàng Xanh - Bình Triệu theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Khu vực từ ngã tư Hàng Xanh đến cầu Bình Triệu thường xuyên ùn ứ. Ảnh: Ngọc Quý

Sở Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác, cơ sở pháp lý của hồ sơ trình duyệt đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

"Việc giao Liên danh nhà đầu tư nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất dự án không làm phát sinh điều kiện để chỉ định Liên danh nhà đầu tư là nhà đầu tư thực hiện dự án. Sau khi dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, công bố dự án và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, TPHCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật hiện hành" - UBND TPHCM nêu tại văn bản.

Liên danh nhà đầu tư có trách nhiệm tự thu xếp và bảo đảm toàn bộ kinh phí để tổ chức nghiên cứu, lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án; không sử dụng ngân sách nhà nước của TPHCM.

Thời gian hoàn thành hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án để trình cấp có thẩm quyền xem xét là 3 tháng. Trường hợp quá thời hạn 3 tháng mà Liên danh nhà đầu tư chưa hoàn thành hồ sơ hoặc hồ sơ đề xuất dự án không được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì Liên danh nhà đầu tư tự chịu mọi rủi ro và toàn bộ chi phí đã thực hiện.

UBND TPHCM giao Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông chủ động làm việc với Liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án và các đơn vị tư vấn có liên quan để thống nhất việc bàn giao các hồ sơ, tài liệu đã nghiên cứu và xử lý các nghĩa vụ tài chính phát sinh, bảo đảm không sử dụng ngân sách nhà nước để thanh toán chi phí cho đơn vị tư vấn.