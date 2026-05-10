Tất cả hộ, cá nhân kinh doanh chú ý cảnh báo quan trọng từ Cơ quan Thuế

Thư Lương | 10-05-2026 - 15:16 PM | Kinh tế số

Hộ, cá nhân kinh doanh cần đề cao cảnh giác khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền từ các cuộc gọi tự xưng là cán bộ thuế.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Ngày 8/5, Thuế tỉnh Quảng Ngãi phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ thuế để liên hệ với hộ, cá nhân kinh doanh nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo cơ quan Thuế, thời gian gần đây, các đối tượng đã lợi dụng việc triển khai chiến dịch cao điểm 15 ngày tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để thực hiện các hành vi mạo danh. Tình trạng này xuất hiện tại nhiều cơ quan Thuế, gây hoang mang cho người nộp thuế và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin, tài sản.

Qua phản ánh của người nộp thuế, các đối tượng thường sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ thuế rồi yêu cầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đến cơ quan Thuế làm việc gấp. Không chỉ vậy, một số trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng, mã số thuế, thậm chí chuyển tiền để “hoàn tất thủ tục”.

Giấy mời mời việc của đối tượng lừa đảo. (Ảnh: Thuế tỉnh Quảng Ngãi)

Trước tình trạng trên, cơ quan Thuế khẳng định không làm việc qua điện thoại để yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin nhạy cảm hoặc chuyển tiền. Trong trường hợp cần làm việc, cơ quan Thuế sẽ gửi thông báo chính thức bằng văn bản hoặc thông qua các kênh điện tử chính thống.

Để tránh bị các đối tượng lợi dụng, cơ quan Thuế đề nghị hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; không chuyển tiền theo yêu cầu qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Đồng thời, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi ngờ.

Cơ quan thuế cũng khuyến nghị người nộp thuế nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

(Nguồn: Thuế tỉnh Quảng Ngãi) ﻿

