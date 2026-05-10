Thanh niên SN 2004 được chuyển khoản 100 triệu đồng, Công an nhanh chóng xác minh nội dung giao dịch

Hà Giang | 10-05-2026 - 14:13 PM | Kinh tế số

Ngày 7/5, anh Trương Minh Đức nhận được 100 triệu đồng từ tài khoản đuôi 6789, mở tại ngân hàng Techcombank, kèm nội dung giao dịch là "alis TRUONG MINH DUC".

Anh Trương Minh Đức đã chuyển trả toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Quang dưới sự chứng kiến của Công an xã Cảm Nhân (Nguồn: Công an tỉnh Lào Cai)

Công an tỉnh Lào Cai ngày 9/5 đã đăng tải sự việc Công an xã Cảm Nhân đã hỗ trợ người dân nhận lại 100 triệu đồng chuyển nhầm.

Theo đó, vào ngày 8/5, Công an xã đã tiếp nhận thông tin của anh Trương Minh Đức (sinh năm 2004, trú tại thôn Làng Lạnh, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai).

Anh Đức cho biết, vào khoảng 17h42 ngày 7/5, tài khoản ngân hàng của mình bỗng nhận được số tiền 100 triệu đồng từ tài khoản đuôi 6789 được mở tại ngân hàng Techcombank, mang tên Nguyễn Văn Quang chuyển tới. Nội dung giao dịch là "alis TRUONG MINH DUC".

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cảm Nhân nhanh chóng xác minh nội dung giao dịch, đồng thời làm rõ thông tin liên quan đến chủ tài khoản chuyển tiền.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, chủ tài khoản chuyển nhầm số tiền trên là anh Nguyễn Văn Quang (sinh năm 1992, trú tại số 44 Lê Quảng Hòa, tổ 86, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng).

Công an xã Cảm Nhân sau đó đã chủ động liên hệ, trao đổi để làm rõ sự việc, hướng dẫn các bên phối hợp giải quyết theo đúng quy định. Dưới sự chứng kiến của Công an xã, anh Trương Minh Đức đã chuyển trả toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cho anh Nguyễn Văn Quang.

Theo Công an tỉnh Lào Cai, việc làm của anh Trương Minh Đức là hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm, góp phần lan tỏa hình ảnh “người tốt, việc tốt”, xây dựng niềm tin và những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.﻿

