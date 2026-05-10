iOS 27 có thể thay đổi hoàn toàn cách người dùng iPhone dùng AI

Trong suốt nhiều thập kỷ, triết lý thiết kế của Apple luôn xoay quanh sự kiểm soát tuyệt đối để đảm bảo tính nhất quán và bảo mật. Tuy nhiên, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) đã tạo ra một cục diện mà không một thực thể đơn lẻ nào có thể thống trị hoàn toàn về mặt tri thức.

Nhận thức rõ điều này, với iOS 27, Apple đã giới thiệu một kiến trúc phần mềm hoàn toàn mới mang tên "Extensions" (Tiện ích mở rộng).

Đây không đơn thuần là một tính năng, mà là một lớp trung gian cho phép các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) từ bên thứ ba cắm trực tiếp vào các mạch máu của hệ điều hành, từ Siri, Writing Tools cho đến Image Playground.

Sự xuất hiện của Extensions mang đến một quyền năng chưa từng có cho người dùng iPhone: quyền cá nhân hóa trí tuệ. Thay vì phải chấp nhận một bộ não AI mặc định thường bị giới hạn bởi các bộ lọc đạo đức khắt khe hoặc kho dữ liệu cục bộ, người dùng giờ đây có thể tùy biến thiết bị theo nhu cầu thực tế.

Trong menu Cài đặt mới, một giao diện quản lý AI chuyên sâu cho phép người dùng phân vai cho từng thực thể. Bạn có thể chọn Google Gemini, với lợi thế khổng lồ từ kho dữ liệu tìm kiếm toàn cầu hỗ trợ lập kế hoạch du lịch hoặc tra cứu thông tin thời gian thực.

Trong khi đó, Claude của Anthropic, vốn nổi tiếng với khả năng lập luận logic và hành văn tinh tế, có thể được chỉ định làm trợ lý viết lách hoặc phân tích các tài liệu học thuật phức tạp.

Điểm đột phá nhất nằm ở sự tích hợp đa luồng. Khi bạn ra lệnh cho Siri tóm tắt một tệp PDF dài 50 trang, hệ thống sẽ tự động chuyển giao tác vụ cho mô hình mà bạn đã thiết lập ưu tiên.

Thậm chí, Apple còn tinh tế đến mức cho phép Siri thay đổi giọng nói và sắc thái biểu cảm để phản ánh "nhân cách" của mô hình đang xử lý.

Nếu một truy vấn được xử lý bởi mô hình bảo mật On-device của Apple, Siri sẽ phản hồi bằng giọng nói tiêu chuẩn. Nhưng nếu đó là một câu hỏi mang tính sáng tạo cao do Claude đảm nhiệm, người dùng sẽ nhận thấy một sự thay đổi nhẹ trong âm sắc, tạo ra một trải nghiệm tương tác đa chiều, minh bạch và đầy thú vị.

Tham vọng bá chủ thị trường AI

Đằng sau sự cởi mở có vẻ bất ngờ này là một tính toán chiến lược đầy thực dụng của Apple dưới thời tân Giám đốc điều hành John Ternus. Trong nhiều năm qua, giới phân tích luôn nhìn nhận Apple là kẻ "chậm chân" trong cuộc đua AI so với Microsoft, Google hay OpenAI.

Tuy nhiên, thay vì đốt hàng chục tỷ USD vào việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ hay cố gắng huấn luyện một mô hình "vạn năng" để rồi đối mặt với những rủi ro về mặt nội dung, Apple chọn cách xoay trục: mở cửa cho các đối thủ, Apple đã hóa giải được bài toán khó nhất của mình là hạ tầng và dữ liệu.

Họ không cần phải sở hữu mô hình thông minh nhất, họ chỉ cần sở hữu thiết bị mà mô hình đó chạy trên đó. Chiến lược này giúp Apple duy trì vị thế "người gác cổng" quyền lực.

Mọi mô hình muốn tiếp cận hàng tỷ người dùng iPhone giàu có đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của Apple và quan trọng hơn, phải thông qua cơ chế phân phối của App Store.

Điều này mở ra một nguồn doanh thu mới khổng lồ từ việc chia sẻ lợi nhuận đăng ký dịch vụ AI, tương tự như cách Apple đã làm với game và ứng dụng truyền thống.

Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa đối tác cũng giúp Apple giảm bớt sự lệ thuộc vào OpenAI. Việc đưa Google và Anthropic vào cuộc chơi không chỉ mang lại sự cạnh tranh lành mạnh, có lợi cho người dùng, mà còn là một đòn chiến lược, buộc OpenAI phải xem xét lại vị thế của mình nếu không muốn bị gạt ra khỏi hệ sinh thái iOS.

Tuy nhiên, Apple cũng rất khéo léo trong việc bảo vệ giá trị cốt lõi của mình. Trong mọi thông cáo và giao diện người dùng, họ luôn nhấn mạnh rằng Apple không chịu trách nhiệm về nội dung do các mô hình bên thứ ba tạo ra.

Đây là một tấm lá chắn pháp lý hoàn hảo, giúp Apple đứng ngoài các cuộc tranh cãi về xu hướng chính trị, lỗi sai kiến thức (hallucination) hay các vấn đề bản quyền mà các công ty AI đang phải đối mặt.

Định nghĩa lại khái niệm Smartphone trong kỷ nguyên mới

Sự thay đổi trên iOS 27 không chỉ dừng lại ở các dòng code, nó định nghĩa lại hoàn toàn cách chúng ta định nghĩa một chiếc điện thoại thông minh. Smartphone giờ đây không còn là một thiết bị chứa các ứng dụng tĩnh, mà nó trở thành một "thực thể sống" có khả năng tư duy đa dạng.

Với sự xuất hiện của các công cụ biên tập ảnh AI mới, chế độ Siri thông minh trong Camera và khả năng tạo thẻ Wallet tùy chỉnh, iPhone đang dần trở thành một trợ lý cá nhân đúng nghĩa.

Bước đi "mở cửa" này của Apple có thể coi là một sự nhượng bộ về mặt công nghệ, nhưng lại là một chiến thắng vang dội về mặt kinh doanh, giúp Apple tiếp tục thống trị ngành công nghiệp di động trong ít nhất một thập kỷ tới.

iPhone giờ đây đã thoát xác khỏi hình ảnh một thiết bị điện tử thuần túy để trở thành một trung tâm điều phối siêu trí tuệ, nơi mọi tinh hoa của nhân loại về AI đều hội tụ trên lòng bàn tay người dùng.

*Nguồn: Techcrunch