Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 3 thiếu niên dưới 14 tuổi có biểu hiện lạ, Công an có khuyến cáo đặc biệt tới toàn bộ phụ huynh

Hà Giang | 10-05-2026 - 14:12 PM | Kinh tế số

Sau sự việc xảy ra vào ngày 6/5, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em. Người dân cũng tuyệt đối không tin theo các lời mời gọi tuyển dụng không rõ nguồn gốc trên không gian mạng.

Phát hiện 3 thiếu niên dưới 14 tuổi có biểu hiện lạ, Công an có khuyến cáo đặc biệt tới toàn bộ phụ huynh- Ảnh 1.

T.T.N, L.H.B và L.T.V được đưa về trụ sở Công an xã để xác minh, chờ gia đình đón (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu)

Công an tỉnh Lai Châu ngày 10/5 đã đăng tải thông tin Công an xã Nậm Mạ phát hiện và giải cứu kịp thời 3 trẻ em (trú tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Lai Châu) đang trên đường xuống Hà Nội, do sập bẫy "việc nhẹ lương cao.

Cụ thể, vào khoảng 20 giờ ngày 6/5, Tổ công tác Công an xã Nậm Mạ trong quá trình tuần tra kiểm soát đã phát hiện 3 trẻ em có biểu hiện lo lắng, đứng đợi xe tại địa điểm vắng người với nhiều đồ đạc cá nhân.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Tổ công tác đã đưa các em về trụ sở để làm rõ. Các em được xác định là T.T.N , L.H.B (cùng sinh năm 2012, trú tại xã Tủa Thàng, tỉnh Điện Biên) và L.T.V (sinh năm 2014, trú tại xã Nậm Cuổi, tỉnh Lai Châu).

Do tin vào những lời quảng cáo, lôi kéo về một công việc ổn định, thu nhập cao tại Hà Nội qua mạng xã hội Facebook, 3 em đã tự ý rời nhà, hẹn gặp nhau tại địa bàn xã Nậm Mạ để đón xe khách đi làm thuê.

Phát hiện 3 thiếu niên dưới 14 tuổi có biểu hiện lạ, Công an có khuyến cáo đặc biệt tới toàn bộ phụ huynh- Ảnh 2.

Ngay lập tức, Công an xã Nậm Mạ đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng Công an xã Tủa Thàng và Công an xã Nậm Cuổi để xác minh nhân thân, liên lạc với gia đình các nạn nhân.

Tại trụ sở Công an xã, các cán bộ chiến sĩ đã động viên, giải thích rõ về phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trực tuyến và nguy cơ mua bán người ẩn sau chiêu bài “việc nhẹ lương cao”.

Công an xã Nậm Mạ đã thực hiện bàn giao các em cho gia đình trong tình trạng sức khỏe và tâm lý ổn định. Đơn vị nhấn mạnh, vụ việc trên là hồi chuông cảnh báo về sự lỏng lẻo trong quản lý con em của một bộ phận phụ huynh, nhất là trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao đang nhắm vào đối tượng học sinh, trẻ em vùng cao.

Thông qua sự việc trên, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng mạng xã hội của trẻ em. Người dân tuyệt đối không tin theo các lời mời gọi tuyển dụng không rõ nguồn gốc trên không gian mạng.

Khi phát hiện các dấu hiệu bị dụ dỗ, lôi kéo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ.

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ cần gỡ các ứng dụng này, điện thoại Samsung "cũ mèm" của tôi giờ dùng như máy mới: Biết thế làm từ ngày xưa

Chỉ cần gỡ các ứng dụng này, điện thoại Samsung "cũ mèm" của tôi giờ dùng như máy mới: Biết thế làm từ ngày xưa Nổi bật

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Hoa Kỳ góp phần phát triển năng lượng tiên tiến

Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Hoa Kỳ góp phần phát triển năng lượng tiên tiến Nổi bật

iOS 27 có thể thay đổi hoàn toàn cách người dùng iPhone dùng AI

iOS 27 có thể thay đổi hoàn toàn cách người dùng iPhone dùng AI

13:36 , 10/05/2026
Bỏ túi 7 tỷ USD lợi nhuận, Sony liệu có dứt tình với máy chơi game PlayStation như đã từng làm với tivi, để chuyển qua làm AI với TSMC?

Bỏ túi 7 tỷ USD lợi nhuận, Sony liệu có dứt tình với máy chơi game PlayStation như đã từng làm với tivi, để chuyển qua làm AI với TSMC?

10:46 , 10/05/2026
Microsoft từng lo ngại OpenAI “quay xe” sang Amazon: Hậu trường căng thẳng trước khoản đầu tư 1 tỷ USD

Microsoft từng lo ngại OpenAI “quay xe” sang Amazon: Hậu trường căng thẳng trước khoản đầu tư 1 tỷ USD

09:30 , 10/05/2026
OpenAI ra mắt API giọng nói mới

OpenAI ra mắt API giọng nói mới

20:00 , 09/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên