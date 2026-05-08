Cục Thuế phát thông báo hỏa tốc

Thư Lương | 08-05-2026 - 16:35 PM | Kinh tế số

Cục Thuế có Công văn hỏa tốc số 319/TB-CT ngày 08/5/2026 thông báo Kế hoạch tạm dừng các dịch vụ, hệ thống ứng dụng của Cục Thuế.

Ngày 8/5, Cục Thuế đã có Công văn hỏa tốc số 319/TB-CT thông báo Kế hoạch tạm dừng các dịch vụ, hệ thống ứng dụng của Cục Thuế để phục vụ công tác nâng cấp hạ tầng kỹ thuật. Theo kế hoạch, thời gian tạm dừng sẽ diễn ra từ 0h đến 8h sáng thứ Bảy, ngày 9/5/2026.

Trong khoảng thời gian này, nhiều dịch vụ phục vụ người nộp thuế sẽ tạm thời không thể truy cập hoặc sử dụng. Đáng chú ý, hệ thống Hóa đơn điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cùng các dịch vụ Thuế điện tử dành cho doanh nghiệp và cá nhân đều sẽ tạm ngưng hoạt động. Bên cạnh đó, ứng dụng Thuế điện tử trên thiết bị di động, cổng thông tin thương mại điện tử và cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài cũng nằm trong diện bị ảnh hưởng.

Không chỉ các dịch vụ phục vụ người nộp thuế, hoạt động truyền nhận và trao đổi dữ liệu giữa Cục Thuế với nhiều bộ, ngành, cơ quan và đơn vị liên quan cũng sẽ được tạm dừng trong thời gian nâng cấp hệ thống. Trong đó có các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Theo Cục Thuế, việc tạm dừng các hệ thống nhằm phục vụ quá trình nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn và nâng cao hiệu quả xử lý dữ liệu trong thời gian tới. Cơ quan này cho biết ngoài khoảng thời gian nêu trên, các hệ thống và ứng dụng vẫn hoạt động bình thường.

Trước kế hoạch tạm ngưng dịch vụ, Cục Thuế khuyến nghị người dân, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan chủ động sắp xếp công việc, hoàn thành các thủ tục cần thiết trước thời điểm hệ thống tạm dừng để tránh ảnh hưởng đến việc kê khai, nộp hồ sơ hoặc thực hiện giao dịch điện tử.

