Google cho phép dùng AI khi phỏng vấn, khẳng định: "Đây là cách chúng tôi vận hành trong kỷ nguyên mới!"

Theo một tài liệu nội bộ mà Business Insider (BI) vừa chứng thực, Google đang thử nghiệm một quy trình phỏng vấn hoàn toàn mới dành cho các ứng viên kỹ sư phần mềm. Thay vì cấm đoán, gã khổng lồ công nghệ này sẽ cho phép ứng viên sử dụng các trợ lý AI trong quá trình làm bài kiểm tra.

Sự thay đổi này không đơn thuần là một cuộc thử nghiệm công nghệ, mà là một bước đi chiến lược nhằm tái định nghĩa lại chân dung của một "kỹ sư giỏi" trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

Kỹ năng "Prompt Engineering" lên ngôi

Lý do cho sự thay đổi này, theo tài liệu của Google, là để "phù hợp hơn với bối cảnh kỹ thuật hiện đại". Thử nghiệm sẽ áp dụng trước hết cho các vị trí từ cấp thấp đến trung cấp tại một số nhóm chọn lọc ở Mỹ, trước khi được mở rộng quy mô toàn cầu.

Dự kiến bắt đầu từ nửa cuối năm nay, Google cho phép sử dụng một trợ lý AI "được phê duyệt" trong vòng thi "Code Comprehension" (Thấu hiểu mã nguồn). Tại đây, thay vì viết mã từ con số không, ứng viên sẽ phải thực hiện các tác vụ như đọc, gỡ lỗi (debug) và tối ưu hóa một cơ sở dữ liệu mã nguồn có sẵn.

Phát ngôn viên của Google xác nhận rằng trong giai đoạn thử nghiệm, mô hình Gemini của chính công ty sẽ là người bạn đồng hành cùng các ứng viên.

Ông Brian Ong, Phó Chủ tịch phụ trách tuyển dụng tại Google, nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn không ngừng phát triển quy trình tuyển dụng để đảm bảo chiêu mộ được những tài năng xuất chúng nhất. Quy trình mới này phản ánh đúng cách thức mà các đội ngũ của chúng tôi đang vận hành trong kỷ nguyên AI".

Khi AI tham gia vào phòng phỏng vấn, thước đo năng lực của con người cũng thay đổi. Các nhà tuyển dụng của Google sẽ không còn chỉ nhìn vào việc bạn viết code nhanh hay chậm. Thay vào đó, họ sẽ đánh giá "sự thuần thục về AI" (AI fluency), bao gồm kỹ năng đặt câu hỏi cho AI (prompt engineering), khả năng kiểm chứng kết quả đầu ra và kỹ năng gỡ lỗi dựa trên gợi ý của máy móc.

Đây là một sự thay đổi tất yếu khi nhìn vào các số liệu thực tế bên trong "The Googleplex". Vào tháng 4 vừa qua, Google tiết lộ rằng 75% lượng mã nguồn mới được tạo ra trong công ty là do AI thực hiện.

Tại OpenAI, Chủ tịch Greg Brockman cũng cho biết AI đã tiến từ việc viết 20% mã nguồn lên mức 80% trong thời gian ngắn. Khi mã nguồn được sản xuất hàng loạt bởi máy, năng lực cốt lõi của người kỹ sư dịch chuyển từ "người thợ xây" sang "kiến trúc sư" và "người kiểm soát".

Google mô tả định dạng phỏng vấn mới là "human-led, AI-assisted" (do con người dẫn dắt, AI hỗ trợ). Điều này nhằm mô phỏng chính xác luồng công việc thực tế của một kỹ sư phần mềm trong thời đại GenAI.

Bên cạnh vòng kỹ thuật, vòng phỏng vấn "Googleyness and Leadership" (Văn hóa Google và Khả năng lãnh đạo) cũng được nâng cấp. Thay vì chỉ trả lời các câu hỏi tình huống hành vi khô khan, ứng viên sẽ phải tham gia vào một cuộc thảo luận thiết kế kỹ thuật dựa trên các dự án cũ mà họ từng thực hiện.

Đối với các ứng viên trẻ, các bài kiểm tra kỹ thuật truyền thống sẽ được thay thế bằng việc giải quyết các "thách thức kỹ thuật mở".

Google không phải là cái tên duy nhất đi theo con đường này. Các startup công nghệ như Canva hay Cognition đã sớm cho phép ứng viên dùng AI trong phỏng vấn.

Emily Cohen, người đứng đầu bộ phận vận hành tại Cognition, đã có một ví so sánh rất thú vị: "Việc không cho ứng viên dùng AI giống như bắt một đứa trẻ làm bài kiểm tra toán mà không có máy tính bỏ túi vậy. Để xây dựng một thứ gì đó sát với thực tế công việc, bạn có thể và nên sử dụng các công cụ AI".

Theo BI, sự thay đổi của Google gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Kỹ năng lập trình thuần túy không còn là "lá bùa hộ mệnh" duy nhất. Trong thế giới mà AI có thể viết code hàng loạt, giá trị của con người nằm ở tư duy hệ thống, khả năng phán đoán và sự nhạy bén trong việc điều phối các công cụ trí tuệ nhân tạo.

Đối với các ứng viên, đây vừa là cơ hội vừa là thách thức. Cơ hội ở chỗ họ có thể giải quyết các bài toán phức tạp hơn với sự trợ giúp của máy móc. Thách thức nằm ở chỗ họ buộc phải học cách làm chủ AI thay vì chỉ dựa dẫm vào nó. Cuộc đua vào Google giờ đây không chỉ là cuộc đua về IQ hay kiến thức thuật toán, mà còn là cuộc đua về khả năng thích nghi với người cộng sự mới mang tên trí tuệ nhân tạo.

*Nguồn: BI